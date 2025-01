Dezvăluirea făcută de Anca Țurcașiu în vacanța din Filipine. Ce a spus despre partenerul ei, Călin Șerban: „Jumătatea perfectă”

Anca Țurcașiu și partenerul ei, Călin Șerban, se află în prezent în Filipine, acolo unde petrec momente speciale împreună. Artista și iubitul ei vor sta două luni în vacanță și sunt entuziasmați de toate experiențele care vor urma în această călătorie.

Pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu își ține la curent fanii cu privire la activitățile pe care le fac ea și iubitul ei, Călin Șerban, în vacanța în Filipine. Artista a împărtășit o mulțime de imagini splendide cu peisajele spectaculoase din Filipine.

Ce a atras atenția fanilor a fost dezvăluirea făcută de Anca Țurcașiu despre iubitul ei, Călin Șerban, chiar în timpul vacanței pe care o petrec în Filipine. Artista a ținut să facă public faptul că este foarte îndrăgostită, că trăiește o perioadă foarte fericită din viața ei și consideră că și-a găsit jumătatea.

„Suntem amândoi obsedați de mirosuri… Eu i-am spus deunăzi că miroase a mare, el… că miros a dragoste…. Am 54 de ani și întăresc sentimentul de credință pentru cei care poate au pierdut-o. Se poate la orice vârstă să-ți întâlnești jumătatea perfectă. Trebuie doar să crezi!”, a transmis artista pe Instagram.

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Anca Țurcașiu a fost rezervată în legătură cu despărțirea de fostul ei partener de viață. După divorț, actrița nu a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă, însă după apariția unor imagini surprinse de paparazzi, cântăreața a făcut primele declarații despre noul ei partener, dezvăluind și imagini inedite cu acesta.

Până recent, artista nu dezvăluise fotografii în care să se poată vedea chipul partenerului său, nici nu divulgase identitatea acestuia. Cu toate astea, invitată în podcast-ul lui Horia Brenciu, Anca Țurcașiu a preferat să spună cine este partenerul ei și să posteze mai multe imagini cu acesta.

„Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris Anca Țurcașiu pe social media.