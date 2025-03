Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații inedite despre relația lor și căsătorie: „Ne-am întâlnit într-un moment propice”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Anca Țurcașiu a fost rezervată în legătură cu despărțirea de fostul ei partener de viață. După divorț, actrița nu a dezvăluit detalii despre viața sa amoroasă, însă după apariția unor imagini surprinse de paparazzi, cântăreața a vorbit despre noul ei partener, Călin Șerban, care este cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au fost invitați în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, iar cu ocazia asta au vorbit despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

Călin Șerban a făcut mărturisiri despre cum privește relația cu Anca Țurcașiu.

„Ne știam de pe o plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul.”