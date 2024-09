Viviana Sposub și George Burcea, declarații inedite după 4 ani de relație: „S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal”

După o perioadă în care au fost despărțiți, Viviana Sposub și George Burcea au ales să treacă peste problemele din relație și să fie din nou împreună. Vedeta și actorul au mai acordat o șansă poveștii lor de dragoste.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

În vara anului 2023, Viviana Sposub și-a anunțat urmăritorii că ea și George Burcea nu mai formează un cuplu. După o relație de trei ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Cu toate astea, actorul și vedeta au decis să mai acorde o șansă relației lor, astfel că s-au împăcat.

În cadrul unui interviu acordat recent, Viviana Sposub și George Burcea au făcut declarații inedite despre relația lor. Actorul și partenera lui de viață au vorbit deschis și despre momentele dificile pe care le-au întâmpinat de-a lungul anilor.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu, sincer, nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a spus George Burcea în emisiunea „Viață fără filtru” de la Antena Stars.

Actorul a mărturisit faptul că pentru ei contează enorm că au reușit să depășească situațiile grele din relație.

„Nu am fost și nu suntem singurul cuplu din România care întâmpină obstacole pe parcursul relației. Faptul că s-a făcut un mare tam-tam, pe mine m-a afectat. Important e că noi am știut să gestionăm lucrurile și să mergem mai departe. Nu cred că există cuplu care să aibă X ani împreună, care să nu fi avut vreodată măcar o chestie. Suntem bine”, a mai declarat George Burcea.

Viviana Sposub a povestit că momentul în care au decis să locuiască împreună a venit spontan, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Vedeta a recunoscut că George Burcea este primul bărbat din viața ei alături de care a ales să locuiască.

„Am terminat emisiunea, el avea o filmare și a trebuit să facă un test pentru covid, a ieșit pozitiv. A apărut și în presă imediat. Evident că mi-am făcut și eu testul, era și la mine. A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă. A venit, i-am deschis ușa, și am zis gata. De atunci am rămas pentru totdeauna”, a adăugat Viviana Sposub în emisiunea „Viață fără filtru.”