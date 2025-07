Viviana Sposub, aniversare inedită. Vedeta a împlinit 28 de ani: „Una dintre cele mai frumoase zile de naștere”

Pe data de 21 iunie, Viviana Sposub a împlinit 28 de ani. Vedeta a decis să își sărbătorească ziua de naștere în Italia. Ea nu a mers singură, ci însoțită de încă o persoană, însă nu a dorit să dezvăluie și identitatea acesteia.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 28 de ani, Viviana Sposub a decis să plece într-o escapadă. Drept destinație a ales Italia, acolo unde a avut parte de experiențe memorabile. Vedeta le-a împărtășit fanilor că se mai află alături de o persoană în această călătorie. Fanii speculează că ar fi vorba despre noul ei partener, însă ea nu a confirmat acest lucru.

Viviana Sposub a dezvăluit că s-a hotărât să plece în Italia cu o zi înainte de ziua ei de naștere. Vedeta nu avea niciun plan pentru aniversarea ei, așa că s-a lăsat purtată de spontaneitate. De asemenea, a recunoscut că a avut una dintre cele mai frumoase zile de naștere, semn că s-a bucurat din plin de tot ceea ce a trăit.

„Nu aveam niciun plan pentru ziua mea… Dar se pare că, atunci când nu ai planuri, poți fi spontan! Cu o zi înainte de ziua mea, am luat bilete spre Italia și, uite-așa, am avut parte de una dintre cele mai frumoase zile de naștere!”, a scris Viviana Sposub pe Instagram.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni' difuzată de PRO TV, acolo unde amândoi au fost concurenți. Pe parcursul relației, au întâmpinat destule momente dificile, tensiuni și au fost implicați și într-o serie de scandaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care acesta are două fete, pe Ella și pe Clara.

În luna aprilie, Viviana Sposub a anunțat faptul că de mai bine de jumătate de an, ea și George Burcea nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au mai despărțit și în vara anului 2023, după o relație de trei ani. Vestea dată de vedetă a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că ea și actorul declarau în mai multe interviuri că au planuri serioase de viitor și că se gândesc la căsătorie.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez.'