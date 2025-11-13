Andreea Bălan și Victor Cornea, vacanță de vis într-o locație de lux. Ce destinație au ales

Andreea Bălan și Victor Cornea au lăsat în urmă agitația Capitalei și au ales să se bucure de câteva zile de relaxare într-una dintre cele mai populare destinații ale lumii. Cei doi au plecat împreună cu fiicele artistei într-o vacanță de familie de neuitat, iar primele imagini au apărut deja pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan, vacanță cu familia în Orientul Mijlociu

Cântăreața, cunoscută pentru energia și optimismul ei, a documentat întreaga plecare într-un mic vlog de călătorie, în care a arătat cum s-a pregătit cu minuțiozitate pentru aventura în Orient. Trezirea a fost matinală, la 4:30 dimineața, dar entuziasmul a fost pe măsură. Cu bagajele pregătite și cu zâmbetul pe buze, Andreea Bălan, Victor Cornea și cele două fetițe au pornit spre aeroport.

„Astăzi am aterizat în Abu Dhabi și dăm startul unei aventuri de o săptămână în care vom descoperi cele mai frumoase locuri din acest oraș spectaculos! Urmează zile pline de descoperiri și momente speciale!”, a scris Andreea Bălan pe Instagram, dezvăluind primele impresii despre vacanță.

Fosta membră a trupei André trăiește o perioadă plină de împlinire, atât pe plan personal, cât și profesional. Relația cu jucătorul de tenis Victor Cornea pare să fie una solidă și profundă, iar artista nu ezită să își exprime sentimentele în cele mai romantice moduri.

Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Bălan a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa logodnicului ei, Victor Cornea. Cu toate că are perioade în care este plecat datorită carierei sale sportive, atunci când revine acasă este atent la nevoile artistei.

„Victor e un bărbat foarte cald, calm și afectuos… Fetițele vor fi domnișoare de onoare la nunta noastră și abia aștept dar până atunci am de pregătit un super show la Sala Palatulu, pe 1 Martie, de Mărțișor. Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani metabolismul se schimbă. Eu mănânc foarte puțin, de două ori pe zi, un singur fel și fac sport de trei ori pe săptămână. Eu nu gătesc pentru că nu am timp și nu am răbdare să fac asta, am un program extrem de ocupat, cariera, fetițele. Dar Victor, care e tot timpul plecat, atunci când vine acasă, gătește el, se ocupă de micul dejun și face o omletă delicioasă”, a povestit Andreea Bălan pentru Click!

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

Citește și:

Ryan Reynolds, criticat dur pentru un comentariu „tulburător' despre fiul său, Olin, pe care îl are cu Blake Lively

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro