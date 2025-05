Lucian Viziru și soția lui, Ema, au lucrat împreună la filmul „Norocoșii”. Când va apărea în cinematografe

Lucian Viziru face un pas important în cariera sa artistică, asumându-și pentru prima dată rolurile de regizor, scenarist și coproducător. „Norocoșii” este titlul filmului său de debut, un proiect născut dintr-o colaborare strânsă cu soția sa, Ema Viziru, alături de care a scris scenariul.

Lucian Viziru a vorbit despre acest proiect la care a lucrat împreună cu soția lui.

„Da, soția mea, Ema, este producătorul executiv al filmului. Am fost implicați în părți egale. Am scris scenariul împreună, cot la cot, am regizat împreună, am făcut pe locaționiștii împreună, chiar la un moment dat am făcut și pe scenografii, și așa mai departe. Ea nu e doar soția care m-a susținut în proiectul acesta, este o parte integrantă a filmului. Fără ea nu aș fi putut să fac Norocoșii la fel cum nici ea nu ar fi putut să facă Norocoșii fără mine. Poate că aș fi putut să fac un film, dar cu siguranță n-ar fi ieșit așa de bine pe cât a ieșit filmul nostru. Pe 6 iunie avem, într-adevăr, premiera filmului în toate cinematografele din țară. Bineînțeles că avem emoții, suntem la primul film, iar el, da, filmul a ieșit bine, nu avea cum să ne iasă fix așa cum ne doream, pentru că nu ne cheamă nici Tarantino și nici Spielberg și nici nu avem bugetele lor, dar suntem mulțumiți de produsul final”, a declarat Lucian Viziru pentru Click.