Ireland Baldwin, confesiuni dureroase despre abuzul sexual și avortul prin care a trecut: „Nu am spus nimănui”

Ireland Baldwin și-a împărtășit experiențele legate de abuzul sexual și avort pentru a-i ajuta pe alții să se simtă „susținuți și iubiți” după ce Curtea Supremă a anulat hotărârea Roe vs. Wade. Modelul , în vârstă de 26 de ani, a explicat duminică, într-un videoclip TikTok de aproape trei minute, că a rămas însărcinată în timp ce se afla într-o relație „foarte nefericită”.

Ireland Baldwin a vorbit despre decizia de a face un avort

Tânăra a vorbit deschis despre experiențele traumatizante prin care a trecut, iar confesiunile dureroase au fost oferite pentru ca oamenii să înțeleagă că pot vorbit despre astfel de lucruri și sunt susținuți de cei din jur. Ireland a împărtășit experiențele sale și a spus că o bună perioadă de timp s-a aflat într-o relație dăunătoare, în care nu se înțelegea deloc cu partenerul ei.

„El a spus clar că nu a vrut niciodată copii sau căsătorie. Abia își dorea să fie într-o relație serioasă. Am ales să fac un avort pentru că știu exact cum e să te naști între doi oameni care se urau. Aș fi putut să am acel copil și să îl dau spre adopție? Poate. Poate că nu. Dar să aleg să cresc un copil fără propria mea siguranță financiară, fără un partener iubitor și care să mă susțină, asta nu avea să funcționeze pentru mine. M-am ales pe mine și m-aș alege din nou. Este viața ta, este alegerea ta.”, a spus Ireland.

Fiica lui Alec Baldwin a fost abuzată sexual

Ireland, care a precizat că nimeni altcineva nu ar trebui să se simtă obligat sau presat să își posteze propriile povești despre avort, a vorbit, de asemenea, cu sinceritate în filmulețul pe rețelele de socializare despre faptul că a fost abuzată sexual în adolescență. Ireland a declarat că agresiunea sexuală a dus la „multă suferință și multă durere” pentru ea și pentru membrii familiei sale.

„Eram complet inconștientă când s-a întâmplat și mi-a schimbat cursul restului vieții. Nu am spus nimănui la vremea respectivă, nici ani de zile. Singura persoană care a știut a fost o asistentă care m-a tratat la scurt timp după aceea. Și nu i-am spus nici măcar propriului meu iubit de atunci. Nici părinților mei. Nimănui”., a mai spus tânăra.

În urma experienței teribile, tânăra a spus că viața ei s-a schimbat considerabil și a început să consume alcool și să petreacă din ce în ce mai mult pentru a-și distrage atenția de la ceea ce s-a întâmplat: „Am pierdut controlul asupra vieții mele. Am băut mult mai mult. Am petrecut mult mai mult. Am luat singură medicamente. Am fost în alte relații abuzive și toxice. Am făcut cam tot ce am putut pentru a-mi distrage atenția.„

„Văzând atâtea alte femei curajoase care își împărtășesc poveștile m-a făcut să mă gândesc cum ar fi fost viața mea dacă aș fi rămas însărcinată și dacă ar fi trebuit să cresc un copil în timpul a tot ceea ce treceam atunci.”, a încheiat Ireland,

FOTO: Arhivă ELLE

