Cum se menține în formă Romanița Iovan la 57 de ani: „Fac mișcare foarte multă, adică în fiecare zi”

Romanița Iovan este unul dintre cei mai longevivi designeri români, cu o carieră în modă de aproape 30 de ani. A început ca model, și fermecată de zona de fashion, și-a dat seama că viitorul său era în această industrie.

Deși au trecut mai bine de 30 de ani de când era model, Romanița Iovan arată la fel de bine ca în tinerețe. Cum reușește asta? Din păcate dacă acum te așteptai la o dezvăluire inedită, Romanița ne-a declarat în urmă cu doi ani că „nu am secrete ascunse, dar am un stil de viață sănătos de când mă știu. Mănânc sănătos și fac sport.”

Într-un interviu recent acordat publicației VIVA! Romanița Iovan a vorbit despre cum se menține în formă.

„După părerea mea, cel mai bun tratament pentru o prospețime și o ținută potrivită a corpului este mișcarea. Fac sport în fiecare zi acasă, nu la sală. Am între 30 și 40 de minute de sărit de coardă, cardio înseamnă asta, după aceea am programe de grupe de mușchi, fac picioare sau fac brațe, că fac biceps, că fac triceps, că fac abdomen, deci am un program foarte serios din punctul acesta de vedere. Mai sunt 5 luni și fac 58 de ani și vreau să fiu și eu o tânără mămică pentru că am și copil mic, are 15 ani, chiar dacă are 1,86 m. Cred că ăsta este până la urmă secretul: fac mișcare foarte multă, adică în fiecare zi”, a declarat pentru VIVA! Romanița Iovan.