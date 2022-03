Vlad Gherman și Oana Moșneagu au făcut un pas important în relație

Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt într-o relație de câteva luni. Cei doi lucrează împreună la serialul „Adela”, difuzat și produs de Antena 1.

Confirmarea faptului că Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu a venit la ceva timp după ce fanii și-au pus o serie de semne de întrebare cu privire la legătura dintre cei doi, având în vedere apariția mai multor imagini cu ei împreună pe rețelele de socializare.

Recent, Vlad Gherman a dezvăluit prin intermediul unui video publicat pe contul personal de YouTube că el și partenera lui, Oana Moșneagu, au făcut un pas important în relație. Mai exact, s-au mutat împreună.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.”

Actorul a vorbit și despre schimbările care au apărut după ce partenera lui s-a mutat la el.

„Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine. În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam o masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiul tău pentru haine, se rezolvă. Vor fi câteva modificări și prin living, în dormitor”, a adăugat Vlad Gherman.