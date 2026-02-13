Ioana State, victima bullying-ului. Actrița a slăbit 20 de kilograme și și-a schimbat viața: „Nu m-am operat la stomac”

Ioana State a mărturisit că a fost victima bullying-ului și și-a schimbat toată viața după ce a slăbit.

Ioana State vorbește fără ocolișuri despre schimbarea majoră prin care a trecut în ultimul an, după ce a reușit să slăbească peste 20 de kilograme. Actrița spune că transformarea nu a avut ca scop principal aspectul fizic, ci a fost determinată de dorința de a avea mai multă grijă de sănătatea sa și de a evita o experiență dificilă prin care a mai trecut.

Ioana State, despre cum a slăbit

Procesul de slăbire s-a desfășurat treptat, pe parcursul a aproape un an, iar vedeta subliniază că nu a apelat la soluții rapide sau intervenții chirurgicale, așa cum s-a speculat. Ioana State a explicat că rezultatul a venit în urma unor schimbări constante în stilul de viață, ajungând de la 96 la 73 de kilograme.

„Am slăbit destul de greu, am slăbit în 11 luni, nu am apărut slabă peste noapte, cum cred unii. Dacă se uită așa la poze, o să vadă. Am slăbit corect, nu am slăbit brusc. Nu m-am operat la stomac, n-am făcut asta, că așa aș fi slăbit în două luni. Am slăbit 23 de kilograme, mă simt foarte bine așa. Aveam 96 de kilograme, acum am 73.”, a declarat Ioana State pentru Spynews.ro.

Actrița mărturisește că decizia nu a fost legată de nemulțumiri față de propria imagine, ci de un motiv profund personal. Apropierea de 100 de kilograme a readus în prim-plan o perioadă dificilă din adolescență, iar dorința de a evita acea stare a determinat-o să facă schimbări durabile în alimentație și stil de viață.

„Nu există dezavantaje. Eu eram fericită și la greutatea aia, dar mi-am dorit să fac o schimbare mai mult pentru sănătate. Nu mă simțeam urâtă sau neatrăgătoare. Mi-am dorit să fac această schimbare pentru că mă apropiam de pragul de 100 de kilograme din nou și era ceva psihologic pentru mine, pentru că am avut peste 100 de kilograme în adolescență și atunci mi-a fost foarte greu. Am vrut să scad inițial sub 90 de kilograme, nu m-am gândit să slăbesc atât, dar, pe măsură ce am încercat să aleg calea corectă, să nu mai fac diete de înfometare cu efect yo-yo, am început să elimin din alimentație făinoasele și chestiile nașpa și m-am îndrăgostit și de senzația aia de stomac mai gol, care nu se mai balonează când mănânci foietaje și toate prostiile, iar apoi procesul a continuat mai natural”, a mai spus actrița.

Actrița s-a confruntat cu bullying-ul

Revederea propriei imagini în filmul „În pielea mea”, filmat înainte de transformare, a fost pentru ea o experiență emoționantă, dar și o confirmare a faptului că relația cu sine nu a depins niciodată de greutate. Ioana State spune că s-a acceptat în toate etapele vieții și că dragostea de sine nu trebuie condiționată de felul în care arată cineva.

„Și pentru mine a fost foarte drăguț să mă revăd, filmul s-a tras acum două veri, în 2024, și m-am bucurat, pentru că eu chiar m-am iubit întotdeauna. Oamenii ar spune acum că, dacă zici că te iubeai, de ce ai slăbit, dar stai puțin: cred că dragostea de sine nu trebuie să țină neapărat de aspectul fizic, pentru că suntem mai mult decât atât, cred eu. Adică eu știu mai bine decât oricine. Eu am fost și norocoasă și mă bucur de toată dragostea oamenilor, în toate formele mele, chiar dacă am trecut prin bullying, ăla a fost mai sesizabil și mai exprimat în adolescență, în școala generală.”, a mai adăugat Ioana State.

Fiul Angelinei Jolie, Pax, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Tânărul îi calcă pe urme mamei sale

Foto: Arhiva ELLE

