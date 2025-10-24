Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”

Actrița este foarte mândră de rezultate, mai ales că procesul de pierdere a kilogramelor în plus a fost unul treptat și sănătos.

  de  Andreea Ilie
Ioana State și-a câștigat numeroși fani după participarea la Asia Express 2024, unde a făcut echipă cu Mane Voicu.

Cum a reușit actrița Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni

Ioana State și Mane Voicu au ajuns până în finala Asia Express 2024, pe care au pierdut-o în favoarea echipei compuse din Nicolai Tand și Sorin Brotnei.

După participarea la Asia Express, actrița a simțit nevoia unei schimbări, mai ales că a observat că a acumulat rapid kilogramele pe care le pierduse pe durata show-ului.

„După ce m-am întors din Asia Express aveam 95 kg, apoi revenind la alimentația de acasă, mult mai diversificată decât ce ni se oferea acolo, am început să mă îngraș. Nu aveam frâna de mâna trasă. M-am întors acasă și am mâncat gogoșele, chestii…”, a mărturisit ea.

Ulterior, Ioana State a decis să facă treptat unele modificări în dieta ei, astfel că, în 5 luni, a slăbit 17 kilograme, fără un program de sport.

Dieta pe care a urmat-o actrița Ioana State

Ioana State a mărturisit că totul a început la finalul lunii aprilie, când a decis să excludă anumite alimente din dieta ei.

„De pe la final de aprilie, început de mai, am zis: ‘hai să o iau treptat. Să încerc să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…’. Mai auzisem și pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță. Știam că este responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos, (…). Oricum eu nu eram cu pâinea, cu alcoolul nu am avut niciodată o rutină în care să consum în fiecare weekend sau seara, nu îmi place… Am băut mai multă apă decât beam. Chiar și când îmi comandam de pe aplicațiile de delivery prânzul, mă gândeam ‘de ce să îmi iau pizza sau paste, mai bine îmi comand edamame cu somon'”, a spus Ioana State.

Actrița este foarte mândră de rezultate, mai ales că procesul de pierdere a kilogramelor în plus a fost unul treptat și sănătos.

„A fost un proces greoi. Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată de când mă știu nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”, a continuat ea.

Ioana State a ținut să accentueze cât de important este consumul de apă într-o dietă.

„Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu ‘foamea’, care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar ‘plus TVA’. Nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te ‘umfla’ cu apă ca să te simți plin”, a scris Ioana State, pe Facebook, luna trecută.

În paralel, a apelat și la câteva tratamente corporale și a pus mare accent pe un program cât mai riguros de odihnă.

„Am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste. Am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame nu doar un pic poftă. Ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e ca și un desert că e dulce ca naiba). Mi-am făcut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste. Ajută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte”, a mai spus ea.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

Foto: Instagram

Bella Hadid, declarații după ce apariția ei la prezentarea de modă Victoria's Secret a stârnit îngrijorare: "Îmi pare rău"
Bella Hadid, declarații după ce apariția ei la prezentarea de modă Victoria's Secret a stârnit îngrijorare: "Îmi pare rău"
People

Bella Hadid și-a cerut scuze pentru performanța "chinuită" de la Victoria’s Secret Fashion Show.

Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, declarații inedite despre începutul relației lor și momentele de gelozie: "L-am dat pe spate"
Andreea Marinescu și soțul ei, Adi Tiulescu, declarații inedite despre începutul relației lor și momentele de gelozie: "L-am dat pe spate"
People

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu sunt discreți cu relația lor, dar de data aceasta au vorbit deschis despre povestea lor de iubire.

Teona Stavarachi, imagini inedite cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată cu primul ei copil
Teona Stavarachi, imagini inedite cu burtica de gravidă. Actrița este însărcinată cu primul ei copil
People

Actrița Teona Stavarachi se pregătește să devină mamă pentru prima dată.

