Filme care prezintă subiecte complicate și pe care va fi dificil să le termini

Unele filme pe care le vedem urmăresc povești de viață tulburătoare, care îți zdruncină anumite convingeri, astfel că poți avea dificultăți în a ajunge până la final cu aceste pelicule. Iată câteva exemple de astfel de filme.

1. Christiane F.

Filmul Christiane F. urmărește călătoria unei adolescente care ajunge să fie dependentă de heroină la vârsta de 14 ani. Pelicula are la bază o carte în care e vorba despre o adolescentă, care are numele Christiane Vera Felscherinow, și care se confruntă cu această adicție, astfel că devine tulburător de urmărit, știind și povestea din spate.

2. Satantango

În filmul Sátántangó regizat de Béla Tarr, care durează peste șapte ore, este prezentată o poveste întunecată, despre un bărbat care se întoarce în comunitatea care îl credea mort. Motivul pentru care e greu să urmărești această peliculă are legătură cu durata sa extrem de lungă.

3. Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles

În acest film scris și regizat de Chantal Akerman, văduva Jeanne Dielman, interpretată de Delphine Seyrig, e surprinsă pe parcursul a trei zile în timp ce face diverse munci domestice în apartamentul în care stă alături de fiul ei. Pelicula durează 3 ore și 22 de minute și, la prima vedere, ai putea crede că este plictisitoare, însă, o schimbare intervine în viața protagonistei, care va stârni puțină tensiune în viața ei.

4. Come and See

În această peliculă, tema principală este războiul și urmărește, prin lentila protagonistului care face parte din mișcarea de rezistență sovietică împotriva forțelor germane, cel de-al Doilea Război Mondial. Filmul a fost catalogat ca având o încărcătură emoțională puternică, tocmai prin intermediul felului în care e abordat subiectul.

5. Cats

James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Taylor Swift și Rebel Wilson sunt câteva dintre starurile pe care le vei întâlni în filmul Cats, regizat de Tom Hooper și adaptat după musicalul lui Andrew Lloyd Webber. Filmul a avut un buget de aproximativ 95 de milioane de dolari, iar pierderile au fost între 71 și 113 milioane de dolari. În ciuda acestei distribuții plină de nume importante, pelicula a fost descrisă drept lipsită de esență.

6. Inherent Vice

Joaquin Phoenix are rolul principal în filmul Inherent Vice, regizat de Paul Thomas Anderson. El îl joacă pe detectivul Larry „Doc” Sportello, care în Los Angeles-ul anilor 1970, vrea să afle adevărul cu privire la dispariția unei foste iubite. Ce a creat confuzie la această peliculă este tocmai acțiunea, care nu urmărește un fir tocmai precis.

7. Hard to Be a God

Acțiunea filmului Hard to Be a God regizat de Aleksey German se petrece într-un context în care pe o planetă există oameni care încă trăiesc în Evul Mediu. Nemulțumirea spectatorilor față de această peliculă are legătură cu felul în care se desfășoară evenimentele, care au loc încet și nu îți mențin suspansul pe parcursul celor aproape trei ore.

8. Grotesque

Grotesque este o dramă scrisă și regizată de Kôji Shiraishi în care un medic ține captiv un cuplu tânăr, pe care îl supune ulterior la lucruri chinuitoare și dificil de privit. Cei doi se întreabă constant dacă mai au vreo șansă de supraviețuire, ceea ce crește intensitatea acțiunii peliculei.

9. Salò, or the 120 Days of Sodom

Pier Paolo Pasolini a regizat filmul Salò o le 120 giornate di Sodoma, o peliculă care este considerată greu de urmărit până la capăt pentru că prezintă scene explicite. Acțiunea se petrece la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în Italia, acolo unde libertini fasciști răpesc tineri și îi supun pe aceștia la acte de tortură.

10. Uncut Gems

În filmul Uncut Gems, regizat de Benny și Josh Safdie, Adam Sandler îl joacă pe Howard Ratner, care se confruntă cu dependența de jocuri de noroc. Din cauza acestei dependențe, și-a pus familia în pericol și s-a ales cu o mulțime de datorii. El pornește în goana de a-și achita datoria pe care o are față de niște oameni periculoși. Howard e nevoit să conștienteze faptul că nu poate fugi la nesfârșit de consecințele acțiunilor sale și că trebuie să le înfrunte. Pelicula creează o atmosferă tensionată, care poate să nu fie pe placul multora.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro