Rebel Wilson, declarații surprinzătoare despre Meghan Markle: „Nu a fost drăguță”

Invitată în cadrul emisiunii Watch What Happens Live with Andy Cohen, Rebel Wilson a vorbit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Ducii de Sussex. Actrița în vârstă de 43 de ani a dezvăluit că nu a avut parte de o primire „caldă” din partea lui Meghan Markle, despre care a afirmat și că nu este o persoană „prea cool'.

„Meghan nu a fost prea cool. Nu a fost drăguță în mod natural”, a povestit Wilson în cadrul emisiunii.

Actrița a ținut însă precizeze și că atitudinea distantă a lui Meghan s-ar fi putut datora întrebărilor „ușor nepoliticoase” pe care mama ei, Sue Bownds, i le-a adresat.

„Unde sunt copiii tăi?”, a întrebat-o mama lui Rebel pe Ducesa de Sussex.

„Iar eu am zis: Mamă, nu o întreba asta”, a povestit actrița.

Rebel Wilson a mai declarat și că întâlnirea a avut loc în Santa Barbara, California, și că a fost impresionată de Prințul Harry, care „nu ar fi putut fi mai drăguț”. De asemenea, a mărturisit și că nu îi cunoștea pe cei doi și că aveau doar un „prieten comun”.

„Poate că de aceea a fost de genul: Cine sunt acești deținuți enervanți din Australia?”, a glumit actrița despre atitudinea lui Markle, precizând încă o dată că Harry a fost „adorabil”.

Așa cum era de așteptat, declarațiile lui Wilson au declanșat o adevărată controversă pe rețelele sociale, împărținând publicul în două tabere.

„Să vorbești negativ despre Meghan Markle pentru că nu răspunde la întrebări nepoliticoase? Rebel Wilson ar trebui să aibă mai mult material decât asta. Plictisitoare”, a scris un internaut pe Twitter.

La polul opus, mulți au apreciat povestea lui Rebel, criticând-o dur pe Meghan Markle.

„Eu o cred. Are o judecată bună. Meghan Markle este o narcisistă. S-a comportat ca și cum ar fi monarhul când s-a căsătorit cu o rezervă la tron”, a declarat un fan al lui Wilson.

