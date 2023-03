Prințul Harry, confesiuni inedite. Care este mirosul preferat al Ducelui de Sussex?

Prințul Harry a avut o apariție surpriză săptămâna aceasta în cadrul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert. Într-un clip video înregistrat în prealabil, Ducele de Sussex a răspuns întrebărilor inedite ale prezentatorului, stârnind din nou o sumedenie de reacții în mediul online.

Cu această ocazie, fanii lui Harry au putut afla lucruri intime despre acesta, inclusiv care este sandvișul său preferat sau care sunt animalele de care se teme cel mai tare.

La întrebarea „Mirosul preferat?”, Ducele de Sussex a oferit un răspuns neașteptat, spunând: „Soția mea.”

Apoi, gazda emisiunii l-a întrebat care este sandvișul său preferat, iar Harry a declarat că adoră „toast-ul cu brânză și șuncă și cu muștar Dijon deasupra.” Acesta a mai dezvăluit și că se teme de șerpi. „Nu-mi plac rechinii, dar cel puțin ei sunt limitați la ocean. Șerpii pot ajunge oriunde.”

Prezentatorul l-a întrebat și dacă a cerut vreodată un autograf unei vedete, iar Ducele de Sussex a recunoscut că a făcut asta în urmă cu 20 de ani. „Echipa de rugby a Angliei la finala Cupei Mondiale de rugby din 2003”.

„Ce crezi că se va întâmpla când vom muri?”, l-a mai întrebat apoi Colbert.

„Cred că devenim animale”, a răspuns Harry, adăugând că i-ar plăcea să se reîncarneze într-un elefant.

Din înregistrare am mai putut afla și că filmul de acțiune preferat al lui Harry este Gladiator și că locul său favorit dintr-un avion este „cabina de pilotaj.” De asemenea, acesta a mai dezvăluit și că aplicația sa preferată este BetterUp, o platformă ce oferă sesiuni virtuale de coaching, și că dacă ar trebui să aleagă cinci cuvinte pentru a-și descrie restul vieții acestea ar fi „libertate, fericire, claritate, spațiu, iubire.”

