Prințul Harry, mărturie înduioșătoare: „Terapia mi-a deschis ochii”

Prințul Harry este unul dintre cei mai fervenți susținători ai modalităților de a-ți gestiona sănătatea mintală. Aceasta a vorbit recent despre beneficiile terapiei prin care a trecut, și despre cum aceasta i-a „deschis ochii”, arătându-i că nu există „doar un singur mod de a trăi.”

Harry a povestit că terapia l-a ajutat să vadă că are puterea de a alege cum vrea să-și trăiască viața, după ce a renunțat la îndatoririle regale.

Declarațiile fostului prinț au fost făcute în contextul inaugurării summit-ului Masters of Scale, miercuri. Harry a continuat:

Fostul Duce de Sussex, acum în vârstă de 38 de ani, a mai dezvăluit și că, crescând în Familia Regală și servind apoi vreme de 10 ani în armată, nimeni nu i-a vorbit despre terapie sau coaching. Doron Weber, director de programe la Alfred P. Sloan Foundation, care a participat la eveniment, a scris pe Twitter că „Prințul Harry a spus că, crescând în Familia Regală și apoi petrecând 10 ani în armată, nu a auzit niciodată cuvintele ‘terapie’ sau ‘coaching’. Apoi viața lui s-a schimbat.”

