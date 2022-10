Memoriile Prințului Harry stârnesc un val de reacții dure din partea familiei regale

Familia regală este „extrem de nervoasă” în legătură cu cartea de memorii a Prințului Harry, spune un biograf regal. Tom Bower, care a scris „Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors„, spune pentru Page Six că viitoarea carte a Ducelui de Sussex este o „bombă cu ceas.”

Cartea Prințului Harry stârnește furie în familia regală

Ulterior s-a relatat faptul că Prințul Harry dorește să își rescrie cartea, în urma morții Reginei Elisabeta a II-a și să scoată paragrafele referitoare la Regele Charles al III-lea, Regina Consoartă Camilla, Prințul William și Kate Middleton. Dar Bower nu crede că acest lucru se poate întâmpla.

„Cred că toată lumea știe că soții Sussex nu pot modifica cartea în niciun fel. Pot să o facă mai urâtă? Pentru că, altfel, nu am avea vânzări”, a spus Bower.

Cartea de memorii a lui Harry , programată inițial pentru a fi lansată de Penguin Random House în noiembrie, a fost deja amânată până în cursul anului viitor. Bower spune că, potrivit discuțiilor de la Londra, cartea va fi lansată în jurul „Paștelui și va include în ea un capitol despre funeraliile Reginei”.

„Și vor fi doar mai multe materiale despre cum au fost respinși și toate celelalte jigniri la adresa familiei regale. Așa că, în această măsură, cred că întârzierea se va adăuga la „otravă”, a mai spus acesta.

Mulți experți regali au spus că Regele Charles al III-lea, în vârstă de 73 de ani, se abține să spună dacă le va acorda titlul de Prinț și Prințesă copiilor lui Harry și Meghan, Archie, de 3 ani, și Lilibet, de 1 an, până când vor fi lansate diferitele proiecte media ale cuplului.

Prințului Harry și Meghan Markle lucrează, de asemenea, de mai bine de un an la un documentar Netflix. Page Six a relatat că aceștia au vrut să reediteze serialul, pe care Netflix spera să îl difuzeze în decembrie, după cel de-al cincilea sezon al serialului The Crown, care apare pe 9 noiembrie. Astfel de editări „ar putea să îi amâne lansarea până mai târziu în 2023”, a declarat o sursă.

