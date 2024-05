Filme fascinante în care componenta istorică e împletită cu acțiunea

Filmele pe care le vei regăsi mai jos au fost apreciate, în special, pentru felul în care au îmbinat componenta care e încărcată de istorie, cu cea în care domină acțiunea și eroismul.

1. Apocalypto

Mel Gibson a regizat Apocalypto, un film cu Gerardo Taracena și Raoul Max Trujillo în rolurile principale. Un tânăr e implicat într-o aventură plină de pericole, acest lucru întâmplându-se în timp ce regatul Maya e în decădere. A obținut pe Rotten Tomatoes un scor destul de slab, mai exact de 66%.

2. The Last Samurai

Tom Cruise are rolul principal în filmul The Last Samurai. El îl interpretează pe Nathan Algren, un ofițer militar american care e angajat de împăratul Japoniei pentru a instrui armata țării înaintea războiului modern. E capturat de către samurai și așa ajunge să fie inclus în această cultură. La fel ca Apocalypto, pe Rotten Tomatoes a avut tot un scor de 66%.

3. Braveheart

Mel Gibson este cel care a regizat filmul Braveheart, în care a și jucat personajul principal, pe scoțianul rebel William Wallace. Curajul și dorința de a se răzbuna definesc această peliculă pentru că Wallace și aliații săi încearcă din răsputeri să scape de tirania regelui Edward I al Angliei. A obținut pe Rotten Tomatoes un scor de 76%.

4. The Last Duel

Filmul The Last Duel e bazat pe evenimente reale și aduce în discuție ultimul duel consimțit din Franța între Jean de Carrouges și Jacques Le Gris, doi prieteni care devin aprigi rivali. Soția lui Carrouges, Marguerite, îl acuză pe Le Gris de agresiune sexuală, acuzație care este negată de către acesta. Marguerite publică o serie de detalii despre presupusul incident, iar povestea este spusă din perspectiva celor trei personaje principale. A primit pe Rotten Tomatoes scorul de 85%.

5. The Northman

În filmul The Northman, povestea are în centrul ei un tânăr prinț viking care caută răzbunarea după moartea tatălui său. Pelicula regizată de Robert Eggers reunește mai multe nume consacrate deja în cinematografia internațională, cum ar fi Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård și Ethan Hawke. Pe Rotten Tomatoes a avut un scor de 85%.

6. Gladiator

Ridley Scott este regizorul Gladiator, cunoscut astăzi drept unul dintre filmele sale clasice. Moartea familiei sale îl determină pe Maximus, un fost general roman iubit de toți, interpretat de Russell Crowe, să caute răzbunarea. Devine gladiator, astfel încât să fie mai aproape de inamicul său. Pe Rotten Tomatoes a obținut un scor de 80%.

7. The Last of the Mohicans

Filmul The Last of the Mohicans regizat de Michael Mann a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun sunet. În peliculă, un cercetaș răpește fiicele unui colonel britanic, iar Hawkeye și Uncas pornesc pe urmele lor. Pelicula a primit un scor de 94% pe Rotten Tomatoes.

8. Crouching Tiger Hidden Dragon

Războinica Yu Shu Lien primește de la Li Mu Bai faimoasa sabie Green Destiny, care are o istorie impresionantă. Misiunea ei este aceea de a o duce la guvernatorul Yu. Însă sabia este furată, iar Yu Shu Lien se implică într-o aventură amoroasă. Filmul Crouching Tiger Hidden Dragon are pe Rotten Tomatoes scorul de 98%.

9. Once Upon a Time in the West

Sergio Leone a regizat filmul Once Upon a Time in the West, în care joacă Henry Fonda, Claudia Cardinale și Charles Bronson. Pelicula aceasta, care are un scor de 98% pe Rotten Tomatoes, surprinde occidentul american din viziunea protagoniștilor, ale căror vieți ajung să urmeze același drum.

10. Seven Samurai

Filmul Seven Samurai, regizat de Akira Kurosawa, și scris alături de Hideo Oguni și Shinobu Hashimoto, explorează o poveste care are la bază mai mulți samurai care oferă protecție unui sat de jefuitori. Pelicula a îmbinat partea de acțiune, eroismul și componenta istorică. Pe Rotten Tomatoes are un scor de 100%.

