Cele mai interesante 10 filme care explorează infidelitatea, sub toate formele ei

Infidelitatea a reprezentat o temă foarte bună pentru industria de la Hollywood, drept dovadă s-au și făcut atât de multe pelicule care surprind această latură într-un mod convingător, dar și dramatic. În cele mai multe dintre cazuri, filmele despre infidelități și aventuri explorează maniera prin care doi oameni își manifestă pasiunile și dorințele. Pe lângă clasicele povești de dragoste, aceste pelicule abordează infidelitatea atât dintr-o perspectivă erotică, cât și tragică.

10. Indecent Proposal (1993)

Demi Moore și Woody Harrelson sunt protagoniștii filmului Indecent Proposal. Cei doi îi joacă pe David și Diana Murphy, care formează un cuplu căsătorit și fericit, asta până când întâmpină probleme financiare din cauza recesiunii. Un om de afaceri foarte bogat, John (Robert Redford), oferă cuplului 1 milion de dolari în schimbul… unei nopți cu Diana. David și Diana ajung la concluzia că au nevoie de bani. Cu toate astea, sunt convinși că, dacă acceptă, relația lor va fi pusă în pericol. Filmul a primit recenzii negative la lansare, însă surprinde cu succes gesturile pe care oamenii le pot face pentru bani, precum și consecințele acestor acțiuni.

9. What Lies Beneath (2000)

Regizat de Robert Zemeckis, filmul What Lies Beneath o surprinde pe Claire, care este căsătorită cu Norman Spencer, un om de știință universitar. Claire consideră că locuința lor din Vermont este bântuită de o fantomă și că a fost martora unor întâmplări bizare în jurul casei. Soția lui Norman descoperă că el a avut o aventură cu o femeie care a murit și care acum, probabil, le bântuie casa, ceea ce duce la aflarea unor secrete întunecate.

8. Unfaithful (2002)

În filmul Unfaithful, Richard Gere și Diane Lane îi joacă pe Edward și Connie. Cei doi sunt căsătoriți, însă relația lor este lipsită de pasiune. Într-o zi, Connie e abordată de un bărbat mult mai tânăr și atrăgător și în cele din urmă începe o aventură cu el. Edward află de aventura soției sale, iar asta va duce la apariția și mai multor evenimente.

7. Fatal Attraction (1987)

Fatal Attraction este exemplul perfect de film care îți arată dimensiunile pe care le poate lua o aventură. În acest thriller erotic, Dan Gallangher, interpretat de Michael Douglas, este căsătorit cu Beth, jucată de actrița Anne Archer. Deși are o căsnicie fericită, atunci când soția lui este plecată din oraș, Dan o cunoaște pe Alex Forrest, cu care începe să aibă o aventură pasională. Deși Dan pune capăt relației, Alex nu renunță atât de ușor și manifestă un comportament obsesiv și periculos față de el, dar și față de familia acestuia.

6. Notes On A Scandal (2006)

Bazat pe cartea cu același nume scrisă de Zoë Heller, Notes On a Scandal o are în prim-plan pe Sheba (Cate Blanchett), o profesoară de artă. Sheba începe o aventură cu unul dintre elevii ei, în vârstă de 15 ani, iar intențiile pe care le are cu el depășesc o prietenie platonică. Barbara, care e și ea profesoară, însă una dură, conservatoare și care nu e plăcută de colegi și studenți, află de această aventură și o va șantaja pe Sheba cu asta. În film este mai mult vorba despre încrederea în persoanele greșite și consecințele pe care le poate avea o astfel de legătură asupra unei familii.

5. Little Children (2006)

Sarah, jucată de Kate Winslet, și Brad, interpretat de Patrick Wilson, ajung să se implice într-o aventură după ce amândoi realizează că se află în căsătorii nefericite. Sarah refuză să rămână într-o relație care nu îi aduce împlinirea, în timp ce Brad își retrăiește tinerețea în loc să se maturizeze. Little Children surprinde modul prin care personajele fac față vulnerabilităților și tentațiilor cotidiene.

4. An Affair To Remember (1957)

An Affair To Remember este recunoscut drept unul dintre cele mai romantice filme din toate timpurile și spune o poveste clasică de dragoste, în care personajele principale sunt jucate de Cary Grant și Deborah Kerr. În ciuda faptului că sunt implicați în alte relații, Nick și Terry se îndrăgostesc în timpul unei croaziere. Cei doi decid să se întâlnească peste șase luni la Empire State Building, însă vor ajunge să se revadă?

3. The Bridges Of Madison County (1995)

The Bridges Of Madison County are la bază cartea scrisă de Robert James Waller și îi are în rolurile principale pe Clint Eastwood și Meryl Streep. Robert Kincaid o întâlnește pe Fancesca Johnson, la ferma la care locuiește. Cei doi încep o aventură care durează patru zile, în timp ce soțul și copiii ei sunt plecați. Francesca își amintește tot timpul de această poveste de dragoste matură, care îi dă sens vieții.

2. Brokeback Mountain (2005)

În cazul Brokeback Mountain, protagoniștii ajung să devină liberi și să fie cine sunt cu adevărat datorită relației amoroase care se înfiripă. Heath Ledger și Jake Gyllenhaal îi interpretează pe Ennis Del Mar, respectiv pe Jack Twist. În timp ce lucrează împreună la o fermă, cei doi au sentimente puternice unul față de celălalt și încep să aibă o relație romantică. Povestea lor de dragoste e văzută ca fiind una interzisă și care nu corespunde cu realitatea anilor ’60, confruntându-se cu prejudecăți conservatoare și ajungând să ducă o viață nefericită.

1. In The Mood For Love (2000)

Regizat de Wong Kar-Wai, In The Mood For Love a fost catalogat drept cel mai romantic film realizat vreodată. Acțiunea are loc în Shanghai, în 1960, acolo unde doi vecini își dau seama că sunt înșelați de partenerii lor. Ajung să se îndrăgostească unul de celălalt, dar decid să nu înceapă o aventură pentru că nu vor să repete ceea ce au făcut partenerii lor.

