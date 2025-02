Cameron Diaz, surprinsă pentru prima dată în public alături de cel de-al doilea copil al ei, băiețelul Cardinal

Cameron Diaz a petrecut weekend-ul bucurându-se de rolul de mamă, fiind surprinsă în public alături de fiul său, Cardinal, care se apropie de vârsta de un an. Aceasta este prima dată când actrița își prezintă copilul în mod public. În august, a fost văzută împingând un cărucior, însă chipul bebelușului nu era vizibil.

Actrița în vârstă de 52 de ani, care a revenit recent în lumina reflectoarelor cu un nou film, a fost fotografiată în Santa Barbara, afișându-și zâmbetul caracteristic în timp ce îl ținea pe cel mic pe șold. Pe lângă micuțul Cardinal, Cameron mai are o fiică, Raddix, în vârstă de cinci ani, alături de soțul său, Benji Madden, în vârstă de 45 de ani.

