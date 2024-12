Elena Gheorghe, mărturisiri sincere despre educația copiilor și motivul pentru care a ales nume franțuzești pentru ei: „De aici am pornit”

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii adorabili, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Artista a dezvăluit recent motivul din spatele alegerii numelor Amelie Nicole și Nicholas pentru copiii săi, precum și valorile fundamentale pe care ea și soțul său le consideră esențiale în educația micuților.

„Nicholas s-a născut pe 10 decembrie, iar noi tot timpul am avut o legătură specială cu Sfântul Nicolae, așa că de aici am pornit. Când Amelie era în burtică, Nicho ne-a zis că pe sora lui ar vrea s-o cheme Nicole, ca să își poată face ziua împreună (zâmbește), iar Amelie mi-a venit într-o zi în minte, așa pur și simplu, după luni de căutări, ne-a plăcut numele și așa i-a rămas: Amelie Nicole”, a spus Elena Gheorghe pentru revista VIVA!