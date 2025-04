Cum se înțelege acum George Burcea cu fetițele pe care le are cu Andreea Bălan. Confesiunea actorului: „Poate nu e o situație ideală, dar…”

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Ella și Clara, cele două fetițe pe care actorul le are cu Andreea Bălan locuiesc cu artista, însă actorul le vede destul de des și au constant activități împreună.

Micuțele sunt din ce în ce mai curioase cu privire la activitatea profesională a tatălui lor.

„Acum câteva săptămâni m-au întrebat și ce meserii am mai avut. Le-am zis că am fost barman, ospătar, marinar. Cea mică a zis că am fost pirat. Au tot felul de întrebări, ce fac la filmări, cu cine mă întâlnesc, de ce plec la Arad”, a mărturisit actorul.

George Burcea a vorbit și despre modul în care se impune în fața celor două fetițe ale lui.

„Eu am crescut mai mult cu cea mare, o luam la teatru, la repetiții, cu cea mică am apucat să stau doar un an până să se întâmple acel moment, dar sincer nici nu contează atâta timp cât sunt sănătoase și încercăm cumva să recuperam timpul. (…) Am reușit să impun respectul în fața lor cu o modalitate personală. Nu ne certăm sau alte lucruri, dar atât fac: hmm, hmm! În acel moment, ele știu că e suficient”, a declarat actorul din „Wednesday” pentru sursa citată.