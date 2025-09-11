Motivul pentru care Andreea Antonescu pleacă din România o perioadă: „Sunt capabilă să renunț la absolut orice”

Andreea Antonescu a dezvăluit că a luat o decizie importantă pentru ea și viitorul celor două fiice, Sienna și Venice. Artista pleacă în America, acolo unde va sta o perioadă, împreună cu copiii ei.

Motivul pentru care Andreea Antonescu pleacă din România o perioadă

Andreea Antonescu a ales să părăsească România, cel puțin pentru un timp, pentru a trăi în Statele Unite ale Americii alături de cele două fiice ale sale. Fata ei cea mare, Sienna, este deja acolo, iar în curând va pleca și artista împreună cu mezina familiei, Venice. Cântăreața consideră că a luat decizia corectă pentru viitorul copiilor ei și nu regretă acest lucru.

„Același pas îl voi face și acum (n.r. se va muta în America). Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a spus Andreea Antonescu, în Podcastul „The News Man Podcast.”

„Exact cum mi s-a zis acum câteva zile de către un prieten foarte apropiat: „nu cred că e cazul să ajungi să te neglijezi.” Nu cred că ajung să mă neglijez. Nu neapărat că mă pun pe locul doi, ci mă gândesc mai mult la binele și la viitorul lor.”

Andreea Antonescu, detalii noi despre viața în SUA

Într-un interviu recent, Andreea Antonescu a vorbit despre cum arată viața în SUA și despre cum se simte în postura de mamă full-time.

Andreea Antonescu a dezvăluit că ea și fiica ei cea mare, Sienna, au cetățenie americană și petrec mult timp în SUA. Ba mai mult, artista este încântată de faptul că Los Angeles oferă multe variante de a petrece timpul cu copiii.

„Și eu și Sienna suntem cetățeni americani. L.A. îți oferă foarte multe locuri de distracție pentru copii. N-am obosit și sunt o persoană care de mică a îndrăgit America, a fost visul meu de copil și de atunci de fiecare dată când avem puțin timp liber, plecam către America. Mai nou, de câțiva ani, mă bucur să mă întorc acasă. Atunci, plecând cu gândul acesta, îți dai seama că mă simt foarte bine”, a declarat Andreea Antonescu pentru Wowbiz.

Cât despre planurile personale și eventualele povești de dragoste, Andreea Antonescu este clară și sinceră: în această etapă, prioritățile sale sunt altele.

„Îți dai seama că sunt mămică full-time și nu aveți voi baterie și nici timp de a difuza acest interviu. Nu aș avea când, cel puțin în această perioadă, să acord timp unei alte persoane în viața mea. Suntem o familie micuță, dar drăguță și suntem bine. Deocamdată suntem foarte bine, vedem ce ne rezervă viitorul.”

