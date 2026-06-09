De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat

De la an la an, tot mai mulți motocicliști descoperă plăcerea de a explora drumuri neasfaltate, păduri sau zone de munte.

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  de  ELLE
De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat

De la an la an, tot mai mulți motocicliști descoperă plăcerea de a explora drumuri neasfaltate, păduri sau zone de munte. Motocicletele adventure au devenit un fenomen global, iar succesul lor nu este deloc întâmplător. Aceste modele combină perfect confortul unei motociclete touring cu spiritul liber al celor off-road. Variantele adventure sunt robuste, sigure, pline de caracter și pregătite pentru orice tip de teren. Fie că ai în plan o escapadă de weekend sau o aventură mai lungă, iată câteva modele la bordul cărora te vei simți excelent!

Triumph Scrambler 900 – caracter autentic, gata de orice provocare

Puține motociclete pot reda spiritul pur al aventurii la fel de bine ca Triumph Scrambler 900. Cu un design care evocă spiritul clasic britanic și cu o construcție orientată spre performanță reală, Scrambler 900 oferă un echilibru ideal între confort urban și libertate totală pe drumuri neasfaltate. Motorul său de 900 cmc livrează o putere lină, dar energică, iar poziția de condus înaltă oferă control deplin și o vizibilitate excelentă.

Suspensiile cu o cursă lungă și cadrul rezistent permit abordarea terenurilor accidentate fără emoții. În același timp, stilul elegant al motocicletei, cu finisaje metalice și detalii atent lucrate, îl face la fel de potrivit pentru o plimbare relaxată prin oraș. Scrambler 900 este motocicleta care îți oferă libertatea de a decide pe moment încotro să mergi!

Honda Africa Twin – aventura în forma ei pură

Honda Africa Twin a devenit un reper pentru toți cei care vor o motocicletă pregătită pentru orice tip de traseu. Cu motorul său de 1084 cmc, acest model oferă o experiență de condus fluidă și precisă, indiferent de teren. Garda mare la sol și suspensia Showa asigură o stabilitate impecabilă chiar și pe poteci stâncoase sau drumuri de pietriș.

Ce face Africa Twin specială este capacitatea ei de adaptare. Dacă optezi pentru acest model, poți pleca din oraș, iar în câteva ore să urci pe serpentinele unui drum de munte, fără să simți vreo limitare. Bordul digital oferă toate informațiile de care ai nevoie, iar modurile de pilotaj îți permit să ajustezi comportamentul motorului în funcție de condițiile de drum. Africa Twin este motocicleta care te inspiră să pleci în aventuri spontane, fără griji!

Yamaha Tenere 700 – echilibrul perfect între greutate și putere

Yamaha Tenere 700 a câștigat rapid o reputație solidă printre aventurieri. Cu un motor de 689 cmc și o greutate redusă, modelul oferă un control impecabil și un comportament previzibil chiar și pe terenuri dificile. Poziția centralizată a masei și suspensia KYB contribuie la un echilibru excelent, indiferent dacă rulezi pe asfalt sau traversezi o potecă plină de denivelări.

Tenere 700 nu are nevoie de artificii electronice complexe pentru a impresiona. Totul este gândit pentru o experiență pură: reacție directă, stabilitate și robustețe. Este motocicleta care îți dă curaj să explorezi în orice condiții. Simplitatea și fiabilitatea o fac ideală pentru călătorii lungi, acolo unde contează mai mult drumul decât destinația.

Suzuki V-Strom 800DE – versatilitate pentru orice aventură

Suzuki V-Strom 800DE este o motocicletă care combină perfect confortul zilnic cu performanțele de off-road ușor. Motorul bicilindric paralel de 776 cmc are un răspuns plăcut și constant, iar cadrul ușor oferă o manevrabilitate excelentă, chiar și la viteze mici. Suspensia cu o cursă lungă și roata față de 21 inch o transformă într-un partener de încredere pentru drumuri variate.

Cu sistemul Suzuki Intelligent Ride System (SIRS) și modurile multiple de condus, V-Strom 800DE îți oferă încredere deplină pe orice suprafață. Este motocicleta care se descurcă la fel de bine în traficul aglomerat din oraș, pe drumuri virajate de munte sau pe trasee de pietriș. 800DE este o alegere ideală pentru cei care nu vor să renunțe la confort, dar nici la aventura autentică!

BMW F 850 GS – tehnologie germană pentru aventuri globale

BMW F 850 GS rămâne una dintre cele mai respectate motociclete din segmentul adventure. Motorul său de 853 cmc oferă un echilibru perfect între putere și control, iar sistemele electronice avansate transformă fiecare kilometru într-o experiență sigură și plăcută. ABS Pro, controlul tracțiunii și suspensia ESA adaptivă se combină pentru a oferi o stabilitate excepțională pe orice teren.

Pe lângă tehnologie, F 850 GS impresionează și prin ergonomie. Poziția de condus dreaptă și șaua confortabilă permit ore întregi de pilotaj fără oboseală. F 850 GS este motocicleta care inspiră încredere, indiferent de provocare. Cu un rezervor generos și o construcție solidă, aceasta pare pregătită să traverseze continente, nu doar județe.

Toate aceste modele arată de ce segmentul adventure continuă să atragă atenția pasionaților: pentru că promite ceva ce puține alte categorii de motociclete pot oferi — libertatea absolută. La bordul unui astfel de model, fiecare drum devine o poveste, fiecare kilometru o descoperire!

Foto: Shutterstock

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