De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect

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  . Actualizat 10.06.2026, 10:28,  de  ELLE
De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect

De la 9 dimineața, când ieși din casă, până seara, când apune soarele, pielea ta este expusă unui atac tăcut și cumulativ. Razele ultraviolete, infraroșii și lumina vizibilă nu se văd, nu se simt imediat, dar efectele lor se acumulează an de an. Protecția solară nu este un lux de vară. Este unul dintre cele mai importante gesturi de îngrijire pe care le poți face zilnic pentru pielea ta.

Ce se întâmplă, de fapt, cu pielea ta în lumina soarelui?

Razele solare nu sunt toate la fel și nu toate fac același tip de rău.

Radiațiile UVA (lungime de undă 320–400 nm) sunt cele „silențioase”: pătrund profund în derm, degradează fibrele de colagen și elastină, stimulează excesiv melanina și provoacă fotoîmbătrânire. Sunt prezente tot timpul anului, inclusiv iarna, inclusiv în zilele înnorate, inclusiv în spatele geamului mașinii. Dacă vrei un memento ușor: UVA = Aging.

Radiațiile UVB (280–320 nm) sunt cele responsabile de arsurile solare și de roșeața imediat vizibilă. Mai important, sunt principala cauză a cancerului de piele, pentru că afectează direct ADN-ul celular. UVB = Burning.

Dar tabloul nu se oprește aici. Radiațiile infraroșii (IR) penetrează pielea mai profund decât UV, generează radicali liberi și contribuie la îmbătrânirea prematură. Lumina vizibilă (VIS), ignorată multă vreme, induce stres oxidativ, hiperpigmentare intensă și distruge fibrele de colagen.

Un studiu citat frecvent în dermatologie arată că expunerea excesivă și neprotejată la radiațiile ultraviolete este responsabilă de 90% din semnele îmbătrânirii premature a pielii. Nouăzeci la sută! Restul îl putem atribui geneticii, stilului de viață, somnului, factori pe care nu îi controlăm întotdeauna. Protecția solară, în schimb, este o decizie pe care o putem lua în fiecare dimineață.

Protecția 360°: un standard nou în fotoprotecție

Multă vreme, un produs cu SPF ridicat părea suficient. Astăzi știm că SPF-ul măsoară exclusiv protecția împotriva UVB. O formulă cu adevărat completă trebuie să ofere protecție și împotriva UVA, IR și luminii vizibile, ceea ce specialiștii numesc protecție 360°.

Tocmai pe acest principiu a creat Ivatherm gama Sunlight, o linie de fotoprotecție pentru pielea sensibilă, care integrează filtre solare de ultimă generație, conforme cu reglementările europene, alături de ingrediente active cu rol antiinflamator, antioxidant și de reparare celulară.

Din gamă fac parte mai multe produse adaptate diferitelor tipuri de ten, dar cele care merită o atenție specială pentru rutina zilnică de față sunt Sunlight 360° Cremă hidratantă SPF 50+ și Sunlight Mat Dry Touch Fluid SPF 50+. Ambele oferă protecție maximă. Dar o fac diferit și sunt recomandate pentru tipuri diferite de piele. 

Sunlight 360° Cremă hidratantă SPF 50+ pentru ten sensibil, normal sau uscat

Dacă pielea ta are nevoie de hidratare și vrei o cremă cu o textură mai bogată, Sunlight 360° Cremă hidratantă este alegerea gândită pentru tine.

Textura sa bogată, dar nelipicioasă și fără urme albe se aplică dimineața pe față, gât și decolteu și devine rapid parte dintr-o rutină confortabilă. Dar ceea ce o diferențiază cu adevărat este complexul de ingrediente active din compoziție:

Extractul de Alge Brune (Antileukine 6®) este obținut din Laminaria ochroleuca, o algă intens expusă variațiilor mari de radiație solară, presiune și salinitate. Tocmai această adaptare extremă face extractul atât de valoros: el reduce mediatorii inflamației induși de UV (IL1, IL6, PGE2, TNFα) și protejează ADN-ul celular de degradarea cauzată de radiațiile UVA și UVB. Testul Cometă, o metodă standardizată de analiză a degradării ADN-ului prin microscopie fluorescentă a demonstrat că extractul de alge brune reduce semnificativ rupturile ADN-ului la nivelul celulelor epidermice. Cu alte cuvinte, acționează la nivel celular, nu doar la suprafața pielii.

Extractul de Physalis (Physavie) completează această protecție profundă. Rolul său principal este de a neutraliza efectele radiațiilor infraroșii și ale luminii vizibile, cele care scapă de sub „umbrela” clasică a filtrelor UV. Physavie controlează temperatura intradermică, reduce pierderile transepidermice de apă (TEWL) cu 21% în doar 5 zile, un rezultat demonstrat în studii in vivo comparative față de hidrocortizon și placebo. Ea contribuie la repararea structurii colagenului. Acțiunea sa este antiinflamatoare și imunomodulatoare, similară unui corticoid, dar fără riscurile și efectele secundare asociate acestuia.

Apa Termală Herculane, ingredientul emblematic al brandului Ivatherm, adaugă un strat de calmare, hidratare și protejare a pielii sensibile, mai ales în perioadele în care bariera cutanată este fragilizată.

Rezultatul este o cremă care nu protejează doar pielea la suprafață, ci o susține la fiecare nivel: celular, structural și funcțional. Ideală pentru sezonul rece, în zilele fără expunere directă la soare, dar și în vară, ori de câte ori pielea are nevoie de un „plus” de confort și hidratare.

Sunlight Mat Dry Touch Fluid SPF 50+: pentru ten mixt sau gras

Dacă ai tenul gras sau mixt, pori dilatați sau senzația neplăcută de „mască” pe față după aplicarea cremei solare, Sunlight Mat Dry Touch Fluid a fost formulat gândindu-se exact la tine.

Textura sa este ceea ce îl definește: lejeră, non-grasă, cu absorbție rapidă, care lasă pielea matifiată și nelipicioasă, ceea ce în limbajul beauty se numește efect „dry touch”. Nu există strălucire nedorită, nu există filmul gras care poate accentua imperfecțiunile, nu există urme albe la aplicare.

Fluidul este rezistent la apă, ceea ce îl face un companion excelent pentru zilele active cu sport, plajă, plimbări lungi în aer liber. Și, la fel ca întreaga gamă Sunlight, previne apariția hiperpigmentării — o problemă frecventă la tenul mixt sau gras, agravată de expunerea solară neprotejată.

În compoziție regăsim filtre solare cu spectru larg, glicerina, pentru o hidratare ușoară, echilibrată și Apa Termală Herculane, care calmează și protejează tenul sensibil sau reactiv.

Sunlight Mat Dry Touch Fluid este produsul care te face să uiți că porți protecție solară și acesta este, poate, cel mai mare compliment pe care i-l poți face unui astfel de produs. Se aplică dimineața, singur sau sub machiaj (rezistă și se comportă ca o bază excelentă), și se poate reînnoi pe parcursul zilei.

Care este diferența esențială? O alegere după tipul de piele

Ambele produse oferă SPF 50+, cel mai înalt nivel de protecție disponibil în cosmetice și ambele sunt formulate pentru pielea sensibilă, un standard care definește filosofia Ivatherm. Diferența stă în nevoile specifice ale tenului tău:

Dacă pielea ta este normală sau uscată, sensibilă, reactivă, are nevoie de hidratare și susținere a barierei cutanate, Sunlight 360° Cremă hidratantă este alegerea naturală. Ingredientele sale active, extractul de alge brune și Physavie o transformă dintr-o simplă cremă cu SPF într-un adevărat produs de îngrijire anti-aging.

Dacă tenul tău este mixt sau gras, predispus la luciu și imperfecțiuni și vrei o protecție solară care să se poarte ca o a doua piele – invizibilă, confortabilă, mată – Sunlight Mat Dry Touch Fluid îți oferă exact ce cauți, fără compromisuri la nivelul protecției.

Alegerea nu înseamnă că unul este „mai bun” decât celălalt. Înseamnă că știi ce are pielea ta nevoie și că există un produs gândit exact pentru acel tip de nevoie.

De ce contează să alegi un brand special creat pentru piele sensibilă?

Ivatherm este un brand dermatocosmetic românesc construit în jurul unui ingredient cheie – Apa Termală Herculane și al unui angajament față de pielea sensibilă. Aceasta înseamnă că fiecare formulă este gândită să nu irite și să nu compromită bariera cutanată, exact ceea ce contează cel mai mult.  

Gama Sunlight merge mai departe: nu se mulțumește cu un SPF ridicat, ci construiește în jurul lui o formulă care protejează, repară și susține pielea pe termen lung. Filtre de ultimă generație, conforme cu reglementările europene, combinate cu ingrediente active cu studii clinice în spate – acesta este standardul Sunlight.

Concluzie: protecția solară nu este sezonieră

Poate cel mai important lucru pe care îl poți face pentru pielea ta nu costă o avere și nu necesită o rutină complicată. Necesită doar constanță: un produs cu SPF 50+, aplicat în fiecare dimineață, pe față, gât și decolteu, reînnoit pe parcursul zilei dacă ești expusă la soare.

Indiferent că alegi textura hrănitoare a Sunlight 360° Cremă hidratantă sau finisajul mat și ultralejer al Sunlight Mat Dry Touch Fluid, îți oferi pielii cel mai simplu și mai eficient gest de prevenție: o barieră între ea și efectele cumulative ale soarelui.

Și, după cum știm deja, 90% din îmbătrânirea prematură poate fi prevenită. Totul începe cu SPF-ul din dimineața asta.

Articol informativ realizat pe baza datelor clinice și a informațiilor tehnice furnizate de Ivatherm. Consultați un medic dermatolog pentru recomandări personalizate.

Sursa foto: Ivatherm

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