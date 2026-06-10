Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil

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  . Actualizat 10.06.2026, 11:23,  de  ELLE
Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil

Vara aceasta nu este despre apariții planificate perfect. Este despre momentele care se întâmplă spontan: o plimbare care se prelungește până târziu, o ieșire rapidă care devine highlight-ul zilei sau o stradă banală care, în lumina potrivită, pare desprinsă dintr-un film. Inspirat de această energie relaxată și autentică a verii urbane,Crocs lansează noile colecții de sandale ale sezonului – modele care îmbină confortul emblematic al brandului cu siluete fresh, influențe fashion și detalii statement.

Sub conceptul creativ „Its not about making an entrance. Its about what happens when you do.', noile colecții surprind exact acea atitudine effortless care definește stilul verii 2026: relaxat, personal și purtat cu încredere. Fiecare model este construit pentru zile lungi în oraș, escapade spontane și outfituri care au nevoie de un singur element-cheie pentru a ieși din anonimat.

Colecția Miami aduce în prim-plan minimalismul reinterpretat într-o manieră contemporană. Cu siluete elevate discret și linii clean, modelele Miami Flip și Miami Jelly Flip sunt create pentru cei care iubesc estetica simplă, dar atent construită. Designul cu square-toe sau round-toe oferă un aer modern și versatil, în timp ce construcția lightweight și flexibilă creează senzația aceea barely-there, perfectă pentru zilele toride de iunie și vacanțele care încep direct după birou. Varianta Jelly Flip completează look-ul cu bareta transparentă cu efect glossy, inspirată de nostalgia anilor 2000, reinterpretată într-o cheie actuală.

Într-o direcție mai urbană și fashion-forward, colecția Soho transformă sandalele platformă într-un must-have al sezonului. Concepute pentru ritmul alert al orașului, modelele combină o platformă confortabilă cu footbeds moi și detalii funcționale care oferă libertate totală de mișcare. Soho Two Strap, Soho Y-Strap și Soho Sport Sandal propun variante versatile care pot fi integrate atât în ținute casual minimaliste, cât și în lookuri statement de festival sau city break. Baretele ajustabile, siluetele chunky și posibilitatea de personalizare cu Jibbitz transformă fiecare pereche într-o extensie a stilului personal. În completarea colecției, modelele Soho Shimmer adaugă accente strălucitoare și un efect glam subtil, perfect pentru serile lungi de vară și outfiturile care trec natural de la zi la noapte.

Colecția Saturday explorează estetica relaxată a weekendurilor fără planuri fixe și a dimineților lente petrecute în oraș. Modelele cu două barete și buckle metalic păstrează ADN-ul confortabil Crocs, reinterpretându-l printr-o estetică modernă și extrem de ușor de purtat. Variantele Saturday Platform și Saturday Platform Dipped Buckle adaugă volum și atitudine prin platforme confortabile și detalii metalice statement, devenind alegerea ideală pentru outfiturile effortless de vară.

Universul colecțiilor este completat de Brooklyn Knot – un model care aduce împreună feminitatea contemporană și confortul specific brandului. Cu platforma wedge, detaliul sculptural knot și tehnologia LiteRide pentru susținere pe durata întregii zile, Brooklyn Knot este construit pentru apariții relaxate, dar memorabile.

Mai mult decât simple sandale, noile modele Crocs surprind spiritul unei veri în care confortul și stilul nu mai trebuie să existe separat. Sunt create pentru mers mult, pentru planuri spontane, pentru outfituri simple care au nevoie doar de perechea potrivită de sandale pentru a deveni memorabile.

Noile colecții Crocs sunt disponibile pe www.crocs.ro și în magazinele Crocs din țară.

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Există momente când o casă încetează să mai fie doar un spațiu și devine un adevărat refugiu. Iar în acel moment începi să înțelegi că adevărata lux nu înseamnă lucruri spectaculoase, ci liniște. Timp câștigat. Zile în care nu mai simți presiunea treburilor repetitive, ci pur și simplu bucuria de a trăi în propriul ritm.

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