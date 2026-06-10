Best in class! CYBEX anunță noi performanțe în domeniul siguranței copiilor: Sirona Ti și Pallas G3 au fost desemnate „Best in Class” în categoriile lor, în cadrul testării ADAC din mai 2026

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De peste 20 de ani, CYBEX se află în avangarda inovației în domeniul siguranței copiilor, dezvoltând produse care îmbină tehnologia avansată, cercetarea și designul pentru a stabili noi standarde în industrie. Acest angajament constant este confirmat din nou de rezultatele testării ADAC din mai 2026, în care două produse CYBEX au obținut recunoașteri importante: Sirona Ti, scaunul auto pentru copii mici, cu instalare în poziția cu spatele către sensul de mers și bază integrată cu rotație 360°, și Pallas G3, scaunul auto 2 în 1, echipat cu tehnologia scutului de impact.



Noile rezultate vin după performanța înregistrată în testarea ADAC din mai 2025, când Solution G2, scaunul auto pliabil pentru copii, a primit, la rândul său, distincția „Best in Class', cu calificativul „GOOD' (2.1).¹

SIRONA Ti – SIGURANȚĂ ȘI CONFORT REDEFINITE ÎN FIECARE ETAPĂ DE CREȘTERE A COPILULUI

Sirona Ti, scaunul auto pentru copii mici care permite călătoria cu spatele la sensul de mers, considerată cu 50% mai sigură² decât cea cu fața la sensul de mers, a obținut scorul general „GOOD' (2.5) și distincția „Best in Class' în categoria scaunelor auto pentru copii mici. Prin această recunoaștere, Sirona Ti se alătură gamei premiate Platinum T Line, din care fac parte Cloud T, Sirona T, Anoris T2 și Solution T.

Despre Sirona Ti

Sirona Ti a fost conceput pentru a oferi siguranță ridicată, o experiență de utilizare intuitivă și confort premium încă de la naștere, cu ajutorul inserției pentru nou-născuți, până la aproximativ patru ani. Produsul se adaptează firesc etapelor de creștere ale copilului și susține o experiență de utilizare simplă pentru părinți, zi de zi. Călătoria cu spatele la sensul de mers oferă un nivel de siguranță cu până la 50% mai ridicat², deoarece ajută la distribuirea forțelor de impact la nivelul carcasei scaunului, reduce mișcarea înainte și diminuează presiunea exercitată asupra gâtului copilului în cazul unei coliziuni. Baza integrată cu rotație 360° facilitează așezarea și scoaterea copilului din scaun, iar cele cinci poziții de înclinare, disponibile atât în modul cu spatele la sensul de mers, cât și în modul cu fața la sensul de mers, contribuie la confortul copilului pe durata călătoriilor. Tetiera reglabilă pe înălțime completează ergonomia scaunului și permite adaptarea acestuia pe măsură ce copilul crește. La nivel de siguranță avansată, Sirona Ti include sistemul Linear Side-impact Protection (L.S.P.), care oferă cu 25% mai multă protecție în cazul coliziunilor laterale³. În plus, detaliile dedicate confortului, precum copertina integrată cu protecție UPF50+ și sistemul de ventilație integrat, care asigură circulația aerului în jurul scaunului, contribuie la crearea unui mediu optim pentru fiecare călătorie. De la nou-născut la copil mic, Sirona Ti este conceput să se adapteze etapelor de dezvoltare. Inserția detașabilă pentru nou-născuți asigură o poziție ergonomică și sigură încă de la naștere și trebuie îndepărtată atunci când copilul ajunge la 60 cm, pentru a oferi mai mult spațiu și confort.

PALLAS G3 – CONCEPUT SĂ CREASCĂ ODATĂ CU COPILUL, CONSTRUIT SĂ PROTEJEZE

Pallas G3, scaunul auto 2 în 1 cu tehnologia premiată a scutului de impact, a obținut distincția „Best in Class' în categoria scaunelor auto pentru copii¹, cu scorul „GOOD' (2.5). Continuând tradiția seriei premiate Pallas, noul Pallas G3 a fost dezvoltat pentru familiile moderne care au nevoie de protecție avansată, confort și utilizare ușoară în fiecare zi, de la 15 luni până la aproximativ 12 ani.

Despre Pallas G3

CYBEX Pallas G3 este un scaun auto 2 în 1, cu instalare cu fața la sensul de mers și tehnologia inovatoare a scutului de impact, dezvoltat cu siguranța ca prioritate principală. Produsul răspunde uneia dintre cele mai importante preocupări legate de siguranța copiilor în mașină: trecerea timpurie la călătoria cu fața la sensul de mers. Sistemele tradiționale cu ham nu oferă întotdeauna protecția necesară în astfel de situații, iar riscurile pot crește atunci când scaunul este utilizat sau instalat incorect⁴. Pallas G3 propune o alternativă mai sigură și mai intuitivă, printr-un scut de impact care se instalează printr-un sistem de fixare cu o singură apăsare. Astfel, părinții au mai multă încredere și liniște, iar copiii se bucură de confort pe durata călătoriei, fie că se joacă, fie că se odihnesc. Printre inovațiile de siguranță se numără tetiera înclinabilă, care menține capul copilului de până la 7 ori mai protejat⁵ în cazul unui impact lateral, precum și sistemul integrat L.S.P. System Plus, care reduce forțele generate de impactul lateral cu până la 20%³. Potrivit pentru copii de la 15 luni până la aproximativ 12 ani, respectiv de la 76 cm la 150 cm și aproximativ 9–50 kg, Pallas G3 contribuie la reducerea riscului de leziuni la nivelul gâtului cu până la 25%⁶, datorită tehnologiei scutului de impact.

SOLUTION G2 – COMPACT, PLIABIL, INTELIGENT

După rezultatele foarte bune obținute de predecesorul său, Solution G i-Fix, premiat de ADAC, Solution G2 a obținut distincția „Best in Class'¹ în categoria scaunelor auto pentru copii, cu scorul „GOOD' (2.1), în cadrul testării ADAC din mai 2025. Pliabil și ușor de transportat, Solution G2 oferă un plus de portabilitate, fără a face compromisuri în ceea ce privește funcțiile de siguranță avansată, precum tetiera înclinabilă.

Despre Solution G2

Solution G2 este un scaun auto cu spătar înalt cu design pliabil inovator, creat pentru familiile active care au nevoie de flexibilitate în deplasări. Datorită tetierei înclinabile, concepute pentru o protecție sporită a capului, produsul oferă o protecție de până la 7 ori mai mare⁵, iar sistemul L.S.P. System Plus asigură un nivel de siguranță cu până la 20% mai ridicat în cazul impacturilor laterale³. Cu o greutate de doar 5,8 kg, Solution G2 este ușor de manevrat și transportat. Odată pliat, ocupă cu o treime mai puțin spațiu de depozitare și este suficient de compact pentru a încăpea în portbagajul mașinii. Conceput să crească odată cu copilul, scaunul include o tetieră reglabilă pe înălțime și protecții laterale flexibile, fiind potrivit de la vârsta primilor ani de copilărie până la etapa de preadolescență.

Aceste noi performanțe confirmă angajamentul CYBEX de a dezvolta soluții inovatoare, de înaltă calitate, care pun siguranța, confortul și bunăstarea familiilor în centrul procesului de dezvoltare. Recunoașterea primită din partea ADAC demonstrează încă o dată rolul tehnologiei și al inovației în evoluția brandului CYBEX.

JOHANNES SCHLAMMINGER, CEO CYBEX:

„Suntem mândri de progresul pe care l-am realizat în domeniul siguranței copiilor, reflectat de cele peste 600 de premii primite până în prezent. Angajamentul nostru constant de a-i proteja pe cei mai tineri pasageri ne ghidează în tot ceea ce facem, iar inovația și tehnologia rămân în centrul misiunii noastre. Suntem onorați să primim această recunoaștere din partea ADAC, mai ales că siguranța a fost o valoare fundamentală pentru CYBEX încă de la început. Ne menținem dedicarea de a stabili noi standarde în industrie pentru protecția copiilor în timpul călătoriilor cu mașina și de a oferi cele mai bune soluții posibile familiilor din întreaga lume.'

¹ Distincție împărțită cu un alt produs.

² Comparativ cu același scaun utilizat cu fața la sensul de mers, conform testărilor interne.

³ Comparativ cu același scaun fără sistem L.S.P., conform testărilor interne.

⁴ Müller G.; Kühn M.; Karakus B.; Bende J. 2019. „Misuse of Child Restraint Systems: Additional Aspects of the 2017 GDV Field Study.' Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Forschungsbericht Nr. 55.

⁵ Comparativ cu poziționarea capului în afara zonei de siguranță, pentru același produs (HIC 36), conform testărilor interne.

⁶ Comparativ cu un scaun convențional cu sistem de ham, utilizat cu fața la sensul de mers, în cazul unui impact frontal.

Pentru mai multe informații, vizitați: www.cybex-online.com

DESPRE CYBEX

Fondat de Martin Pos în 2005, CYBEX dezvoltă o gamă variată de produse, de la scaune auto și cărucioare până la produse de interior, marsupii și accesorii, dedicate familiilor moderne care caută soluții mai sigure și mai confortabile pentru stilul lor de viață. Toate produsele create de compania germană respectă principiul de inovație CYBEX D.S.F., care reunește designul distinctiv, cele mai înalte standarde de siguranță și funcționalitatea inteligentă – elemente esențiale pentru viața de zi cu zi, a „oamenilor de mâine'.

Sursa foto: www.cybex-online.com

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