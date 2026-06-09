Primul magazin lululemon din România s-a deschis în București

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Lansarea din România reprezintă cea de-a patra intrare a lululemon pe o nouă piață în 2026, realizată în parteneriat cu Arion Retail Group

lululemon (NASDAQ: LULU) anunță deschiderea primului său magazin din România prin parteneriatul de franciză cu Arion Retail Group. Situat în Băneasa Shopping City, una dintre principalele destinații de retail și lifestyle din București, noul magazin a marcat debutul oficial al lululemon pe piața românească și le-a oferit consumatorilor locali acces la produsele inovatoare sportive și de lifestyle ale brandului, alături de experiențe construite în jurul comunității.

Deschis pe 5 iunie 2026, magazinul din București reflectă angajamentul lululemon față de inovația produselor, experiența clienților și construirea unei comunități puternice. Cu o suprafață de peste 580 de metri pătrați, locația a fost concepută pentru a oferi un spațiu primitor și inspirațional, în care vizitatorii pot descoperi întreaga gamă de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei și bărbați, create pentru a susține o varietate de activități, inclusiv yoga, Pilates, alergare, antrenamente, tenis, golf și mișcare de zi cu zi.

Evenimente de deschidere și activări dedicate comunității

Pentru a celebra deschiderea din București, lululemon a lansat pe parcursul lunii iunie o serie de experiențe dedicate comunității, reunind antrenori, studiouri, alergători, ambasadori și parteneri locali.

Seria de evenimente a debutat joi, 4 iunie, cu un eveniment exclusiv de pre-deschidere dedicat reprezentanților presei, influencerilor, antrenorilor și invitaților VIP. Participanții au avut ocazia să descopere în premieră noul magazin, într-o experiență special concepută pentru a prezenta produsele brandului prin activități inspirate de mișcare și wellbeing.

Vizitatorii care au trecut pragul magazinului în ziua deschiderii, vineri, 5 iunie 2026, au fost întâmpinați cu momente speciale și surprize dedicate inaugurării, marcând intrarea oficială a brandului pe piața din România.

Pe parcursul lunii iunie, magazinul găzduiește un calendar de activări centrate pe mișcare, dezvoltate în colaborare cu unele dintre cele mai importante studiouri și comunități din București. Acestea includ preluări de studio („studio takeovers'), experiențe de alergare și sesiuni de yoga menite să aducă oamenii împreună prin mișcare și conexiune.

Detalii suplimentare privind experiențele viitoare, modalitățile de participare și programul evenimentelor vor continua să fie anunțate pe parcursul lunii.

Construirea unei comunități în București

Dincolo de perioada inaugurării, magazinul din București este așteptat să joace un rol activ în ecosistemul local de mișcare și wellbeing, aflat într-o continuă dezvoltare. lululemon colaborează cu studiouri locale de fitness și wellness, inclusiv Of Love and Yoga, Moon Pilates și Athlete Lab, precum și cu antrenori, ambasadori și lideri ai comunităților sportive, pentru a crea experiențe care reflectă abordarea holistică a brandului asupra bunăstării fizice, mentale și sociale.

Prin activări în studiouri, alergări de comunitate, sesiuni de yoga și parteneriate locale pe termen lung, lululemon își propune să transforme magazinul din Băneasa Shopping City în mai mult decât o destinație de retail – într-un spațiu dedicat conexiunii, inspirației și experiențelor construite în jurul comunității din București.

Despre lululemon

lululemon (NASDAQ: LULU) este o companie specializată în îmbrăcăminte sport tehnică, încălțăminte și accesorii pentru yoga, alergare, antrenamente, tenis, golf și alte activități. Brandul creează produse și experiențe care generează conexiuni autentice și contribuie la îmbunătățirea stării de bine. Stabilind standarde ridicate în inovația materialelor și a designului funcțional, lululemon colaborează cu sportivi și comunități locale din întreaga lume pentru cercetare continuă și feedback asupra produselor. Pentru mai multe informații despre lululemon și cele mai recente colecții, vizitați site-ul oficial sau urmăriți brandul pe rețelele sociale.

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