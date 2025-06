Cătălin Scărlătescu, noi detalii din culisele MasterChef: „Vă spun doar atât, dacă vă uitați la primele două, trei…”

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu filmează deja intens pentru un nou sezon MasterChef, emisiune care a revenit anul trecut în grila PRO TV. Cei trei chefi s-au aflat recent în Piața Obor, locul în care s-a desfășurat o probă inedită, în plină forfotă a pieței.

Chef Scărlătescu a mărturisit că vine des aici, mai ales că locuiește în apropiere. În plus, se simte în elementul său printre tarabe.

Deși nu gătește zilnic acasă, spune că nu ezită să se aprovizioneze de la piață. Recent, a testat mai multe rețete pe bază de pepene, inspirat din călătoriile sale:

„Este o piață la îndemână. Și-am venit aici și am luat un pepene mare și frumos. Băi, l-am făcut în toate felurile… cu brânză, sirop, gheață… Și l-am mâncat și cu maioneză. În Mexic am mâncat pepene cu maioneză.”, a mai declarat el.

În ceea ce privește competiția, juratul a fost pus în fața unei provocări culinare inspirate de zona în care se filma:

„Noi a trebuit să facem o replică, nu știu, a micului din Piața Obor. (…) Eu am făcut gustul copilăriei. Adică am luat carnea de mici, am mai băgat niște miez de pâine înmuiat, niște pătrunjel și am făcut o chiftea spectaculoasă.”