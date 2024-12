Ce planuri au Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru pentru sărbătorile de iarnă și Revelion: „E cea mai lungă vacanță a mea cu Doina. Pare foarte interesantă…”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează un cuplu discret. Cei doi preferă să își țină povestea de dragoste departe de ochii publicului. Inițial au evitat să-și expună public relația. Cu toate acestea, participarea la emisiunea „America Express – Drumul Aurului” i-a adus în lumina reflectoarelor, iar fanii au fost tot mai interesați de viața lor împreună.

Într-un interviu acordat recent, Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre planurile pe care le are împreună cu partenera lui de cuplu pentru finalul anului.

„Mă întorc din Deltă, schimb geanta și în aceeași noapte am plecat în vacanță cu Doina. Și Crăciunul, și Revelionul. Ne întoarcem la finalul lui ianuarie. Mergem în Filipine. Stăm mai mult de o lună, prindem și sărbătorile pe vechi. E cea mai lungă vacanță a mea cu Doina. Pare foarte interesantă vacanța. Doina și-a ales niște repere. Eu am niște mici chestii ale mele… Mie dacă îmi dai apă și nisip, ce mai îmi trebuie altceva? Prefer marea decât muntele”, a povestit chef-ul pentru Libertatea .

Juratul Masterchef a mărturisit că nu există vacanțe în care să nu se delecteze cu preparatele culinare locale, un bun prilej pentru a învăța tehnici nou din gastronomie.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit că s-a logodit cu Doina Teodoru și a povestit despre acel moment special.

În același interviu, juratul Masterchef a vorbit și despre calitățile care l-au atras la Doina Teodoru, logodnica lui.

Juratul de la Masterchef a fost întrebat și dacă el și Doina Teodoru au planuri de căsătorie.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au cunoscut la Vama Veche și au început să formeze un cuplu la câteva luni distanță de la acea întâlnire. Actrița are o mulțime de cuvinte de laudă la adresa partenerului ei, iar relația lor este din ce în ce mai serioasă.

„Da, la Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el! Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță! A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut! Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine!”, a declarat Doina Teodoru pentru sursa menționată.