Katy Perry, Lauren Sanchez și restul echipajului feminin de la Blue Origin, primele declarații emoționante după călătoria în spațiu

Vedeta pop Katy Perry, Lauren Sanchez și jurnalista Gayle King se numără printre cele șase femei care au participat la misiunea turistică spațială suborbitală exclusiv feminină organizată de Blue Origin. După o lansare spectaculoasă, capsulă a aterizat între minutele 10 și 11, iar cele șase femei au oferit primele declarații despre experiența lor unică.

Echipajul feminin a oferit primele declarații despre călătoria în spațiu

Prima care a ieșit triumfătoare din capsula navei New Shepard a fost chiar logodnica fondatorului Blue Origina. Lauren Sanchez și Jeff Bezos s-au îmbrățișat strâns și au împărtășit un sărut, înainte că aceasta să meargă direct la copiii ei, care au așteptat-o emoționați. Cât despre experiența în sine, Lauren a fost „avertizată” de Bezos că se va întoarce complet schimbată, ceea ce recunoaște că s-a și întâmplat.

„Sunt fără cuvinte. Vorbeam cu Gayle in capsulă, ea spunea că se teme și să îșu punp cercei în urechi, iar acum a urcat în acea capsulă… Nu pot spune în cuvinte ce am simțit când am văzut luna pe fereastră. Era roz și aproape plină. Pământul era așa mare și era liniște. Nu poți descrie acea liniște. Era liniște, dar totul era foarte viu. Ne-am uitat una la alta și ne-am gândit că suntem în asta împreună, că suntem conectate una cu cealaltă. Nu plâng des, nu mă așteptam să fiu așa emoționată, dar toată dragostea care era în acea capsulă… Apoi văzându-l pe Jeff din acea capsulă a fost emoționant. A trebuit să mă întorc, o să ne căsătorim!”, a spus ea.

Amanda Nguyen, activistă și supraviețuitoare a unei agresiuni sexuale, a ales să ia cu ea, în cadrul zborului de astăzi, o brățară de spital pe care a purtat-o după atac, folosind-o drept indicator al stării de „gravitație zero”.

În timpul misiunilor spațiale, astronauții obișnuiesc să aducă obiecte personale — de la jucării de pluș la simboluri cu valoare emoțională — care plutesc liber în cabină și semnalează momentul în care se instalează imponderabilitatea, oferindu-le pasagerilor un indiciu vizual că pot începe să plutească. Nguyen, cu lacrimi în ochi, a spus că a participat la zborul de azi „pentru a se vindeca”. Brățara de spital a fost martorul durerii ei — dar, în acest context, și un simbol al speranței și rezilienței.

„De obicei am cuvinte frumoase de zis, dar acum am un mesaj pentru supraviețuitori: Am avut nevoie de Univers să mă vindec și niciun vis nu este prea nebunesc. Sunt recunoscătoare tuturor inginerilor și tuturor celor care au făcut din asta o realitate”, a spus ea emoționată.

Kerianne Flynn a coborât din capsulă copleșită de emoții, fiind cât se poate de mândră că „o mamă a ajuns în spațiu”.

„Sunt aproape fără cuvinte, este cea mai incredibilă experiență din viața mea. Luna era atât de frumoasă și cred că este un cadou atât de special pentru mine. Toată lumea pe care o iubesc este aici. Sper că această experiență să poată fi trăită și de alte persoane”.

Flynn a povestit cum fiul ei le-a spus prietenilor că mama lui urma să plece în spațiu, iar aceștia i-au răspuns: „Mamele nu merg în spațiu.„

„Ei bine, mama asta a fost în spațiu”, a spus ea zâmbind.

Gayle King a povestit că unul dintre momentele de neuitat ale zborului a fost atunci când Katy Perry a interpretat celebra piesă a lui Louis Armstrong, „What a Wonderful World”.

„Asta nu a fost doar o cursă, a fost un adevărat zbor către Lună. Încă nu îmi vine să cred. E ciudat de liniște când ajungi acolo. Te uiți în jos și te gândești: De acolo venim? Asta mă face să mă gândesc cât de important este să fii bun și să faci bine în jur. Toți oamenii care ne-au dus acolo și ne-au întors merită toată recunoștința. Cea mai bună parte a fost când ne-am pus înapoi pe scaune, iar Katy a cântat What a Wonderful World. Aș spune că vom fi mereu conectate. Chiar este o frăție. Pregătirea a fost foarte bună și ne-am așteptat la succes. Totul a fost exact cum ni s-a spus că va fi. Sunt foarte bucuroasă că am făcut-o. Am pășit în afara zonei mele de confort, mi-a fost frică și să îmi fac găuri în urechi. Nu m-am gândit niciodată că asta ar fi posibil pentru mine, dar acum cred că pot face orice”.

Aisha Bowe, ingineră aerospațială, a împărtășit primele impresii după revenirea din spațiu. Bowe a povestit că a simțit o energie specială în capsulă și că, în momentul în care au ajuns în spațiu, echipajul format exclusiv din femei a avut un moment de conexiune profundă: toate s-au privit în tăcere, conștiente de locul și semnificația acelui moment. Ea a mai spus că bunicul ei, în vârstă de 92 de ani, care a urmărit lansarea de la sol, a fost îngrijorat pentru siguranța ei — dar că Oprah i-a oferit o strângere de mână reconfortantă care l-a liniștit.

„Nu voi mai fi niciodată la fel. Ajungi acolo și vezi lumea, este incredibil. Cea mai bună parte a fost, de fapt… totul. Am simțit energia din capsulă. Am ajuns acolo sus și am ieșit din scaune, a fost incredibil. Să am oportunitatea să zbor la stele și înapoi mi-a deschis perspectivele. Mă simt mai conectată cu lumea. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung în spațiu, iar astăzi am făcut-o. Visele chiar devin realitate.”, a declarat emoționată.

Katy Perry va lansa o melodie despre experiența în spațiu

Katy Perry a fost ultima care a oferit primele impresii despre experiența ei, cu atât mai specială întrucât a fost urmărită de la sol de către fiica ei, Daisy.

Artista a purtat cu ea o margaretă (Daisy în limba engleză n.red.), iar mai apoi a sărutat pământul odată ce a pășit în afara capsulei.

„Mă simt super conectată cu dragostea. Cred că experiența asta mi-a arătat că nu știi niciodată câtă dragoste ai în tine și cât de iubită ești. Margareta este o floare comună, dar crește în orice condiții. Sunt puternice și peste tot. Florile mă fac să zâmbesc, dar sunt o amintire despre cât de frumoasă este lumea.”, a spus ea.

Referitor la melodia pe care a ales să o cânte, artista a precizat că nu a vrut să fie o piesă proprie, ci una despre lume.

„Am cântat un cover înainte și nu aveam idee că într-o zi o să cânt puțin din el în spațiu. Nu este despre mine și a cânta piesele mele, ci a vedea această lume frumoasă și a o aprecia. Totul e în beneficiul Pământului. Experiența asta este a doua cea mai incredibilă după naștere. Am încredere că Universul va avea grijă de mine și de familia mea. Să merg în spațiu a fost incredibil și vreau să fiu un model de curaj. Este cea mai mare înălțime. Ești înconjurat de necunoscut. Toată călătoria nu e doar despre a merge în spațiu… e pregătirea, echipa… Aș recomanda această experiență. Asta este peste tot ce am făcut până acum. Acum chiar îți descoperi dragostea și puterea în timp și simți dragostea când cobori. Este 10/10, asta e feedback-ul meu.”, a declarat Katy Perry.

Totodată, artista a dezvăluit că va scrie un cântec despre această experiență inedită.

foto: Blue origins

