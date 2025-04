Katy Perry și Lauren Sanchez au zburat în spațiu alături de echipajul exclusiv feminin al Blue Origin

Vedeta pop Katy Perry, jurnalista Lauren Sanchez și prezentatoarea TV Gayle King au scris istorie într-un zbor spațial turistic exclusiv feminin, care a avut loc luni, într-o atmosferă plină de glam și entuziasm.

Katy Perry și Lauren Sanchez, în primul zbor exclusiv feminin în spațiu

Capsula New Shepard 31, operată de compania Blue Origin, a decolat de la baza din vestul Texasului în jurul orei 9:30 (16:30 ora României) având la bord, alături de cele trei celebrități, și pe Amanda Nguyen, Aisha Bowe și Kerianne Flynn.

În timp ce se pregăteau de decolare, Lauren Sanchez a fost încurajată de logodnicul ei, Jeff Bezos.

sursa: Blue Origin

Lauren Sanchez, logodnica fondatorului Blue Origin și fost CEO Amazon, Jeff Bezos, a participat astfel la o misiune istorică — primul zbor spațial exclusiv feminin de la misiunea solo a cosmonautului sovietic Valentina Tereșkova din 1963.

Toate cele șase membre ale echipajului s-au pregătit temeinic pentru acest moment, nu doar din punct de vedere tehnic, ci și estetic. Ele au dorit să arate impecabil chiar și în condițiile zborului spațial: forța de decolare, lipsa gravitației și revenirea pe Pământ nu le-au împiedicat să își păstreze machiajul sau coafurile.

Zborul a durat aproximativ 11 minute și a atins o altitudine de peste 100 km, trecând de Linia Kármán — granița simbolică dintre atmosfera Pământului și spațiul cosmic.

La circa două minute după decolare, racheta New Shepard s-a separat de capsula cu echipajul și a aterizat controlat la câțiva kilometri de locul lansării.

Capsula cu echipajul s-a întors pe Pământ cu ajutorul parașutelor, aterizând în deșertul texan, între minutele 10 și 11 de la lansare.

Cum s-au pregătit pentru emisiune

Pregătirile pentru misiune au început cu două zile înainte, sâmbătă, când cele șase femei au ajuns la baza Blue Origin. Ele au fost fotografiate purtând salopetele albastre personalizate ale companiei, mulate și moderne, pe podul de acces către rachetă.

În stilul caracteristic misiunilor turistice Blue Origin, fiecare salopetă a fost decorată cu o insignă specială, ce includea numele fiecărei participante și câte un simbol reprezentativ pentru activitatea sau visurile lor.

Lângă numele lui Katy Perry a fost adăugat un foc de artificii, un omagiu adus hitului ei din 2011, Firework. Lauren Sanchez a avut desenată o muscă, inspirată din cartea sa pentru copii The Fly Who Flew to Space. Lângă Gayle King a apărut un microfon, reprezentând cariera sa în jurnalism la CBS News, iar Amanda Nguyen a purtat simbolul balanței, reflectând activitatea ei în domeniul drepturilor civile. Kerianne Flynn a fost reprezentată de o rolă de film, iar Aisha Bowe de o țintă în formă de stea, simbolizând pasiunea ei pentru STEM.

Pe lângă pregătirile temeinice, echipajul a colaborat și cu mai multe universități și organizații științifice pentru a realiza câteva experimente în timpul zborului.

Citește și:

David Beckham dezvăluie un obicei zilnic prin care își „enervează' întreaga familie: „Este obositor'

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro