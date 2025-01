Katy Perry dezvăluie secretul relației sale cu Orlando Bloom: „Sprijinul verbal este foarte important”

Într-un nou interviu pentru publicația PEOPLE, Katy Perry a vorbit deschis despre relația cu partenerul său, Orlando Bloom, dezvăluind cum reușesc să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională.

De-a lungul timpului, Perry a descoperit că „gesturile prin care își arată sprijinul” și „cuvintele de apreciere” sunt limbajele ei de iubire, spune ea.

Într-un alt interviu, oferit lui Zane Lowe pentru Apple Music, Katy Perry a declarat despre Orlando Bloom că este o persoană înțeleaptă și că un alt secret al relației lor constă în a nu lăsa ego-ul să le dicteze acțiunile.

„El este cu adevărat un înțelept. Amândoi avem două laturi ale noastre. Există partea noastră cea mai înaltă, cea mai bună, și apoi există sinele nostru carnal, material. Ego-ul”, a spus Katy despre Bloom, în vârstă de 48 de ani, alături de care o crește pe fiica lor de 4 ani, Daisy Dove . „Când ego-ul conduce totul, atunci e ca un: «Whoa». Dar când acesta este ținut sub control, atunci amândoi suntem altceva.”

Katy Perry a anunțat la începutul acestei săptămâni că pe 7 mai va începe un nou turneu, intitulat Lifetimes Tour. Artista a promis că acesta va fi un „spectacol plin de iubire” și o „celebrare a multor melodii pe care oamenii le cunosc.”

„Am 40 de ani. Am o familie. Am o întreagă altă lume în afara acestui domeniu de care mă ocup în același timp. Știu ce responsabilitate implică organizarea unui turneu și cât de mult așteaptă oamenii acest moment”, a spus Katy Perry pentru publicația PEOPLE. „Încerc cu adevărat să mă mențin în cea mai bună formă, să îmi ofer pauze, să am grijă de mine astfel încât să pot urca pe scenă în fiecare seară și să ofer cât mai aproape de 100% din ceea ce pot.”