Katy Perry, dezvăluiri inedite despre ritualurile de frumusețe la care apelează

Într-o apariție recentă în seria „In the Bag” a revistei British Vogue, Katy Perry a prezentat toate obiectele pe care le poartă de obicei în poșetă: luciu de buze, cremă hidratantă, vitamine și o rolă pentru scame. Cântăreața în vârstă de 39 de ani a mărturisit că are un obicei „ciudat” înainte de culcare, folosind rola de scame pe talpă.

Perry a mai menționat și că conținutul poșetei sale s-a schimbat de când a născut-o pe fiica ei, Daisy, în august 2020.

„Întotdeauna am o gustare, întotdeauna am apă pentru ea. Întotdeauna am, de asemenea, o mică jucărie sau ceva cu care să se joace”, a spus ea.