Antonia și Alex Velea, mesaje emoționante de ziua fiului lor, Akim: „Nu mai este un bebe”

Antonia și Alex Velea au transmis mesaje emoționante pentru fiul lor, Akim, de ziua lui de naștere.

Akim
Antonia și Alex Velea au celebrat împlinirea celor 9 ani ai fiului lor, Akim, prin mesaje emoționante publicate online, alături de imagini recente cu băiatul.

Antonia și Alex Velea, mesaje pentru fiul lor, Akim

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a lui Akim, Antonia a postat o fotografie însoțită de un mesaj plin de nostalgia trecerii timpului.

„La mulți ani celui de-al treilea copil al meu! (Nu mai este un bebe) Te iubesc, băiatul meu mic! Astăzi împlinește 9 ani”, a scris artista.

Artista a evidențiat astfel cât de repede a crescut mezinul familiei, subliniind schimbările firești care vin odată cu vârsta. Și Alex Velea a marcat evenimentul, alegând un mesaj scurt, dar încărcat de afecțiune, postat alături de o imagine cu Akim: „La mulți ani fericiți, fiul meu! Te iubiim!!!”.

Fotografiile împărtășite de cei doi părinți îl arată pe Akim în două ipostaze contrastante, una relaxată și alta mai elegantă, semn că familia a dorit să surprindă mai multe momente speciale dedicate zilei de naștere.

Artista, mesaj dur pentru cei care îi fotografiază copiii

Antonia trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alex Velea, alături de care are și doi copii, pe Dominic și Akim. Artistul și artista s-au logodit în vara anului 2021. În anul 2020, Antonia a încheiat divorțul de fostul ei soț, Vincenzo Castellano, cu care s-a căsătorit în 2013. Divorțul celor doi a fost puternic mediatizat, având în vedere că a durat șapte ani. Artista și fostul ei partener o au împreună pe Maya, care locuiește în Italia alături de tatăl ei.

Antonia este mamă a trei copii și nu se poate declara mai fericită decât este acum. Cu toate acestea, unele aspecte ale vieții de vedetă vin la pachet cu situații care deranjează și artista nu se ferește să spună lucrurilor pe nume.

Cântăreața a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare declarând public că nu este de acord că cineva să îi fotografieze și posteze copiii fără acordul ei, catalogând acest gest drept lipsa de respect.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei ca să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni”, a scris artista.

Antonia a ținut să precizeze că acest lucru este valabil și pentru cei apropiați și cei care o cunosc personal.

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal”, a mai scris Antonia.

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

Foto: Arhiva ELLE, Facebook Antonia

