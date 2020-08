Un nou moment stânjenitor între Melania și Donald Trump, surprins de camerele video

Melania și Donald Trump au fost surprinși zilele trecute în timp ce coborau din avion în Morristown, NJ. Ce le-a atras atenția tuturor însă a fost modul în care Prima Doamnă a refuzat de mai multe ori să îl țină de mână pe soțul ei.

În videoclipul devenit viral se observă cum Președintele Donald Trump întinde mână spre Melania în timp ce aceștia coborau. Cu vântul împrăștiindu-i părul în toate direcțiile, Melania Trump respinge gestul romantic al acestuia și pare să își încleșteze mâna și mai tare pe geanta sa Hermès în valoare de 13 mii de dolari.

Ca și cum nu era de ajuns, Trump, în vârstă de 74 de ani, își mai încearcă norocul și a doua oară, însă tot fără succes. Mai apoi, se vede cum acesta îi înconjoară spatele cu mână dreaptă și, în final, soția sa acceptă să îl țină de mână după ce termină de coborât scările.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w

— The Hill (@thehill) August 16, 2020