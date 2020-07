Melania Trump, criticată dur pentru o ținută purtată recent în cadrul unui eveniment public

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a mers alături de soțul ei, Donald Trump, la Muntele Rushmore, cu ocazia unui eveniment de Ziua Independenței. Melania nu a putut trece neobservată, iar astfel a stârnit din nou un val de controverse datorită rochiei pe care a purtat-o.

Melania Trump a purtat o rochie Alexander McQueen, în valoare de 3.840 de dolari. Melania a accesorizat această rochie albă fără mânecă și asimetrică cu o pereche de stiletto din piele neagră Christian Louboutin, dar și cu o centură neagră subțire în talie. Ceea ce a atras atenția a fost imprimeul rochiei.

Foarte mulți nu au înțeles chiar ce anume semnifica imprimeul respectiv, iar reacțiile din mediul virtual au fost pe măsură, unii considerând chiar că Donald Trump ar fi autorul acelor schițe de pe rochie.

Însă, adevărul este că schițele de pe rochia Alexander McQueen, care face parte din colecția de primăvară a anului 2020, au fost făcute de studenții de la Central Saint Martins, o universitate de artă din Londra, în cadrul unui curs predat de ilustratoarea Julie Verhoeven. Echipa din spatele casei de modă Alexander McQueen a cusut de mână acest imprimeu pe rochie.

Nu este pentru prima dată când Melania Trump atrage atenția în urma ținutelor purtate. În anul 2018, Prima Doamnă a purtat o jachetă Zara în valoare de 39 de dolari, al cărui mesaj pe spate era „I really don’t care. Do u?”, în contextul în care SUA hotărâse la vremea respectivă să introducă politici mai strice în privința imigranților care încearcă să treacă granița cu Mexic, ducând astfel la separarea adulților de copii.

