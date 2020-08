Melania Trump este ironizată din nou pentru felul în care a renovat grădina de la Casa Albă

Prima Doamnă a Americii a fost aspru criticată pe rețele sociale în luna iulie când aceasta anunța, în plină pandemie, că va începe renovarea grădinii de trandafiri de la Casa Albă, construită pe vremea lui John F. Kennedy. Într-o vreme în care SUA era în topul țărilor afectate de Covid-19, Melania Trump pare să aibă alte priorități.

Melania Trump a decis să smulgă din rădăcini 10 arbuști plantați chiar de către Jackie Kennedy, a pus trandafiri albi în locul lalelelor și a scos mugurii de cireș. De asemenea, a adăugat o alee din calcar care marchează spațiul cu gazon.

Excited to honor history & celebrate the future in our beautiful @WhiteHouse Rose Garden this evening. Thank you to all who helped renew this iconic & truly gorgeous space. pic.twitter.com/ggiqLkdGbw

— Melania Trump (@FLOTUS) August 22, 2020