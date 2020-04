Donald și Melania Trump, criticați pentru că nu au purtat măști de protecție și mănuși în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă

Donald și Melania Trump au fost prezenți la un eveniment organizat la Casa Albă care a avut ca scop plantarea de copaci cu prilejul Zilei Pământului alături de vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence și soția lui, Karen. Însă, ce a atras atenția a fost faptul că ei au ignorat recomandările venite din partea Center for Disease Control and Prevention și nu au purtat măști de protecție și mănuși.

NEW: President Trump participates in #EarthDay tree planting ceremony at the White House. https://t.co/8mtv9mtn5m pic.twitter.com/gwFehlyFY5

— ABC News (@ABC) April 22, 2020