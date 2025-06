Noi detalii despre nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sánchez. Cei doi ar fi deja căsătoriți și au semnat un contract prenupțial de zeci de milioane de dolari

Potrivit Page Six, Jeff Bezos și Lauren Sánchez s-ar fi căsătorit deja legal în Statele Unite înaintea ceremoniei fastuoase planificate în Veneția. Deși au organizat un eveniment grandios de trei zile, estimat la 10 milioane de dolari, sursele Page Six susțin că cei doi nu au depus documentația necesară pentru o căsătorie civilă în Italia. Conform aceleiași publicații, nunta oficială a avut loc în SUA, întrucât „adesea, o căsătorie într-o țară străină nu este valabilă în SUA, sau creează alte complicații, așa că este foarte probabil să fie deja căsătoriți”, după cum a declarat un avocat renumit din Florida.

Page Six mai notează că oficialii din Veneția au confirmat pentru The Times of London că miliardarul și partenera sa nu au depus nicio cerere oficială de căsătorie în oraș, cerință obligatorie conform legislației italiene. „Pot exclude complet varianta ca ei să aibă o ceremonie civilă în Veneția, în conformitate cu legea italiană”, a declarat un oficial local.

În contrast cu alte cupluri celebre care au ales Veneția pentru nunțile lor, precum George Clooney și Amal Alamuddin, care au avut o ceremonie „oficiată la primăria din Veneția înaintea fastuoasei petreceri de celebrare”, Bezos și Sánchez au evitat formalitățile italiene, rămânând fideli reglementărilor americane.

Potrivit Page Six, trei avocați de divorț celebri au declarat că sunt la curent cu existența unui contract prenupțial semnat de Bezos și Sánchez, menit să protejeze averea considerabilă a fondatorului Amazon. „Se pot căsători oriunde, pentru că prenupțialul lor ar fi redactat în așa fel încât să fie valabil oriunde”, a explicat unul dintre aceștia.

Totuși, lucrurile se complică în eventualitatea unui divorț, după cum a precizat avocatul din Florida:

„Divorțul poate avea loc doar în statul de reședință principală. Așadar, dacă locuiesc în Florida, indiferent unde se căsătoresc sau ce spune contractul prenupțial, ar trebui să divorțeze în Florida. La fel, dacă ar părăsi Florida și s-ar muta în New York ca reședință principală, ar trebui să divorțeze în New York. Un contract prenupțial nu poate conferi jurisdicție unui stat pentru a acorda divorțul fără ca cei doi să aibă rezidența în acel stat.”

Procedura pentru o căsătorie civilă în Italia implică semnarea unei „Dichiarazione Giurata” în fața unui ofițer consular american și obținerea unui „Atto Notorio.” Ceremonia ar trebui oficiată de primar sau unul dintre adjuncții săi și necesită doi martori, în timp ce varianta religioasă este considerată valabilă doar dacă este oficiată de un preot romano-catolic.

Însă, potrivit unei alte surse italiene citate de Page Six, niciun spațiu municipal nu a fost rezervat pentru ceremonie, iar autoritățile locale nu au fost implicate în organizarea evenimentului.

„Conform legii, căsătoriile civile în Italia trebuie, de regulă, să fie oficiate la primărie. Totuși, orașul poate desemna un alt loc ca fiind legal valabil pentru ceremonie. Potrivit consilierului, nu existau indicii că acest lucru s-ar fi întâmplat și nici că documentele necesare pentru ca persoane fără rezidență în Italia să se căsătorească aici ar fi fost depuse.”

În ciuda procedurilor complexe, cuplul a fost văzut recent îndreptându-se spre o cină de bun-venit în Veneția, în compania unor invitați celebri, precum Kim Kardashian, Kris Jenner, Khloé Kardashian, Oprah Winfrey, Gayle King, miliardarul Barry Diller și soția sa, designerul Diane von Fürstenberg, Tom Brady și Scooter Braun, Ivanka Trump și Jared Kushner, dar și actorul Orlando Bloom, care s-a despărțit recent de Katy Perry.

O nuntă fastuoasă, marcată de proteste și controverse

Contextul în care are loc nunta lui Jeff Bezos cu Lauren Sánchez este unul tensionat. Orașul se confruntă cu valuri de proteste, generate de îngrijorările privind supra-turismul, creșterea accelerată a costului vieții și înlocuirea comunităților locale cu rezidenți mai înstăriți.

Grupuri de activiști locali, precum No Space for Bezos, au lipit afișe cu mesaje critice pe străzile Veneției, iar Greenpeace a desfășurat un banner uriaș în Piața San Marco. Mesajul bannerului, însoțit de imaginea lui Bezos zâmbind, afirma: „Dacă îți permiți să închiriezi Veneția pentru nuntă, poți să plătești și mai multe taxe.” Într-o postare pe Instagram, organizația a adăugat: „Jeff Bezos își plătește angajații cu salarii de subzistență și evită taxele. Nu e de mirare că își permite să închidă jumătate din Veneția pentru nunta lui din această săptămână. Impozitați miliardarii ACUM.”

Într-o declarație oferită Page Six, Federica Toninello, purtătoare de cuvânt a grupului No Space for Bezos, a precizat:

„Respingem logica exploatatoare care tratează orașul ca pe o marfă.” Ea a continuat: „Ceea ce ne îngrijorează și mai mult este un primar care preferă să vândă Veneția în loc să abordeze problemele reale ale locuitorilor – creșterea costului vieții, a prețurilor locuințelor, depopularea centrului istoric.”

Organizatorii evenimentului, Prințul Antonio Licata di Baucina și Contele Riccardo Lanza de la Lanza & Baucina Limited, au răspuns criticilor într-o declarație transmisă publicației Page Six, afirmând că prioritatea absolută a fost respectarea orașului și a comunității locale:

„Încă de la început, instrucțiunile clientului nostru, precum și principiile noastre de lucru au fost foarte clare: minimizarea oricărei perturbări pentru oraș, respectul față de locuitori și instituții, și angajarea masivă a localnicilor în organizarea evenimentelor.”

Aceștia au subliniat că planificarea a fost făcută cu luni înainte de declanșarea protestelor, iar evenimentul a fost conceput astfel încât să evite impactul negativ asupra vieții cotidiene a venețienilor.

„Am recunoscut mereu dezbaterea amplă și problemele critice legate de viitorul orașului, iar clientul nostru s-a simțit onorat încă de la început să sprijine orașul și laguna sa prin organizații non-profit și proiecte asociate”, au adăugat reprezentanții Lanza & Baucina.

Totuși, The Times of London a relatat că, în urma tensiunilor, una dintre petrecerile planificate la Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia, un spațiu de evenimente din secolul al XIV-lea, a fost mutată la Le Tese, o hală din cadrul fostului șantier naval Arsenale. Protestatarul Tommaso Cacciari a declarat pentru publicație: „Bezos fuge — e o victorie nebunească pentru un grup mic de oameni fără bani, care s-au ridicat împotriva unuia dintre cei mai bogați oameni de pe planetă.”

