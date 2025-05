Nicole Kidman, primele declarații despre look-ul său controversat de la Met Gala și motivul pentru care poartă peruci

Nicole Kidman și-a surprins recent fanii cu apariția sa de la Met Gala. Actrița din Baby Girl în vârstă de 57 de ani este cunoscută pentru părul său lung, însă la evenimentul din New York aceasta a apărut cu o tunsoare scurtă, complet neașteptată. Apariția sa a stârnit o întreagă conversație în mediul online, însă Kidman a clarificat acum cum și-a creat, de fapt, look-ul de la Met Gala.

Nicole Kidman a purtat o rochie spectaculoasă Balenciaga la Met Gala, însă coafura sa scurtă, cu părul pieptănat pe spate și cu breton ondulat, a fost cea care a stârnit cele mai multe comentarii.

Un altul a spus: „Wow! Nicole Kidman arăta senzațional. Îmi place, îmi place, îmi place noua ei tunsoare.”

Nicole Kidman a făcut o serie de dezvăluiri rare despre fostul său soț, Tom Cruise, și controversatul lor film, Eyes Wide Shut. Anul trecut s-au împlinit 25 de ani de la lansarea peliculei regizate de Stanley Kubrick, care îi are drept protagoniști pe Nicole Kidman și Tom Cruise.

Pentru a marca momentul, publicația Los Angeles Times a realizat un interviu special cu Nicole Kidman, care a oferit mai multe detalii despre colaborarea cu Tom Cruise, soțul său de atunci. Întrebată dacă regretatul regizor s-a inspirat din căsnicia lor pentru proiect, actrița a răspuns: „Presupun că el exploata acest lucru.”

Actrița a explicat că nu s-a simțit niciodată „presată” pentru că ea și Cruise aveau relații foarte diferite cu regizorul.

Kidman a mai povestit și că, în timpul filmărilor, împărțea o rulotă cu Cruise, deoarece bugetul peliculei era redus.

De asemenea, Nicole Kidman și-a amintit că a petrecut săptămâni întregi filmând o scenă care, în cele din urmă, a fost tăiată.

„Era scena cu Tom și cu mine în care încep prin a fuma un joint în pat și unde râd și țin monologul lung. A durat multe săptămâni. Multe dintre acestea au fost dedicate repetițiilor în dormitor, iar apoi lui Tom nu îi plăcea ce am făcut. Așa că am ajuns să o refacem, să o construim pe parcurs. Nu era nevoie să ne grăbim. Stanley niciodată nu depășea bugetul. Ceea ce cumpăra era timp.”, a povestit Nicole, conform Page Six.

Scena a evoluat în cele din urmă, după multe discuții între Kidman, Cruise și Kubrick.

„Când Tom și cu mine am început cu Stanley, eram acasă la el și nici măcar nu am mers pe platourile de filmare de la Pinewood [Studios]. Au trecut șase, opt săptămâni și ne întrebam: ‘Oare vom începe vreodată?’ Și nu începeam. Ne simțeam confortabil unii cu alții, suficient de confortabil încât să aruncăm idei. Pentru acea scenă, am improvizat începutul ei în timpul repetițiilor”, a explicat actrița, potrivit Page Six.