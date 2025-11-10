Orlando Bloom, acuzat că a ironizat-o pe fosta logodnică, Katy Perry, după o apariție controversată de Halloween alături de actrița Rachel Lynn Matthews

Orlando Bloom pare să fi lansat o ironie la adresa fostei sale logodnice, Katy Perry, de Halloween. O fotografie cu actorul, în vârstă de 48 de ani, a devenit virală pe internet după ce acesta a pozat alături de actrița Rachel Lynn Matthews, care s-a costumat în celebra cântăreață la o petrecere de Halloween.

Orlando Bloom, gest controversat la adresa fostei partenere

Relația dintre Orlando și Katy, de 41 de ani, s-a încheiat în iulie, după nouă ani împreună. De la despărțire, artista a fost în atenția presei din cauza zvonurilor privind o posibilă relație cu fostul prim-ministru canadian, Justin Trudeau, de 53 de ani.

Acum, Orlando a stârnit discuții aprinse după ce a fost surprins într-o ipostază apropiată cu Rachel, care a parodiat zborul spațial al lui Katy cu Blue Origin. Expediția de 11 minute, desfășurată în aprilie, a fost criticată pentru costurile uriașe, pentru impactul negativ asupra mediului și pentru comportamentul ciudat al echipajului de șase persoane la întoarcerea pe Pământ.

Katy sărutase pământul la coborârea din capsula Blue Origin, înainte de a oferi un interviu emoționant jurnaliștilor. Rachel, care seamănă izbitor cu fosta logodnică a lui Orlando, a purtat un costum albastru identic cu cel al lui Katy din timpul misiunii și o perucă neagră, imitând scena sărutului pe sol.

Actrița a ironizat-o pe cântăreață recreând fotografia și adăugând mesajul: „Take up space!” („Ocupați spațiul!”).

Orlando, care purta machiaj de schelet, a fost criticat dur de fani, unii numind gestul „lipsit de respect”.

„Este incredibil de nepoliticos, mai ales față de cineva cu care va trebui să crească un copil împreună”, a scris un utilizator Reddit. Un altul a adăugat: „De prost gust.”

Rachel Lynn Matthews este o actriță americană cunoscută pentru rolurile sale din filmele Happy Death Day și Happy Death Day 2U.

Katy Perry, piesă cu mesaj pentru actor?

Fotografia virală a apărut la scurt timp după ce Katy a lansat videoclipul noului ei single, Bandaids, joi. Piesa face referiri evidente la relația lor și sugerează motivele despărțirii. Cei doi s-au separat în iunie, după aproape un deceniu împreună, și au o fetiță de cinci ani, Daisy Dove.

În videoclipul cu accente dramatice, Katy cântă despre efortul de a salva o relație pe cale să se destrame, trecând printr-o serie de accidente nefericite, de la șiretul prins într-o scară rulantă până la un buștean care cade de pe un camion și îi lovește mașina. În final, piciorul ei se blochează pe șine în fața unui tren care se apropie, iar atunci zărește o margaretă, o trimitere emoționantă la fiica lor, Daisy.

Între timp, s-a aflat că Orlando a revenit la întâlniri romantice, la doar patru luni după despărțirea de Katy. Actorul a fost văzut de mai multe ori la elegantul bar The Rex Rooms de pe Kings Road, în Chelsea, unde a fost surprins în compania unei brunete misterioase.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Orlando și Katy s-au despărțit amiabil și își doresc doar ce e mai bine unul pentru celălalt. El a păstrat discreția, dar a început din nou să iasă la întâlniri. A avut câteva întâlniri prin Chelsea, nimic serios, doar se distrează. Deocamdată, totul e relaxat.”

Citește și:

Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro