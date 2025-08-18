Ana Bodea, vacanță pe o insulă pustie din Croația. Cum a fost surprinsă actrița alături de partenerul ei, Valentin Butnaru

Ana Bodea, actrița care o interpretează pe Alina în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, a petrecut pauza dintre sezoane într-un mod care i-a adus calm, introspecție și bucurie autentică. Vara ei a fost o combinație de momente vibrante și clipe de relaxare, de la aniversări pline de energie, la zile leneșe pe o insulă aproape pustie, în mijlocul naturii.

Ana Bodea și Valentin Butnaru, imagini din Croația

Ana Bodea a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram mai multe imagini superbe din vacanța de vis petrecută în Croația alături de partenerul ei, Valentin Butnaru.

Pasionată de ceea ce face, dar conștientă de cât de important este echilibrul, Ana Bodea a ales să scape pentru o vreme de agitația orașului și a platoului de filmare, ca să se întoarcă mai prezentă și mai ancorată în sine.

„A fost o vacanță de vis, cu liniște, bucurie și oameni pe care îi iubesc. Mi-am sărbătorit ziua de naștere cu inima plină, apoi am ajuns pe o insulă aproape pustie din Croația, unde timpul pare să se odihnească. Am lucrat în grădina căsuței noastre, am citit, am înotat ca o sirenă în misiune și, pentru prima dată după mult timp, am simțit că am avut timp pentru mine.”

Printre momentele care au rămas cu ea: dansul până în zori la aniversare, bucuria prietenilor apropiați, o carte bună pe un șezlong la soare și zâmbetele autentice.

„Cred că momentul care mi-a prins cel mai bine vara asta a fost ziua mea, o petrecere cu parfum de 25 de ani, înconjurată de oameni care chiar contează pentru mine. Am râs mult, am dansat și mi-am dat seama cât de norocoasă sunt. Iar liniștea… a venit mai târziu, pe insulă. Am fost acolo cu oameni pe care îi iubesc. A fost bine. Genul acela de bine care rămâne”, spune actrița.

Chiar dacă vacanța a fost un refugiu în toată regula, dorul de filmări n-a întârziat să apară.

„Mi-a lipsit să joc. Să lucrez pe text, să mă las purtată de ritmul unei secvențe bine scrise. Starea aceea vie, în care simți că faci parte dintr-o poveste.”

Ana Bodea, despre personajul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

Alina, personajul pe care îl joacă, este într-un punct de cotitură în sezonul viitor. Ana Bodea își dorește ca această nouă etapă să aducă o evoluție vizibilă pentru telespectatori. O transformare plină de forță și profunzime:

„O admir pe Alina. E mult mai puternică decât mine. Va trece prin lucruri la care nimeni nu s-ar fi gândit, dar sper să iasă la lumină mai bine decât înainte.”

Pentru noul sezon de filmări, Ana Bodea spune că ar vrea să păstreze cu ea acel calm rar din vacanță. O prezență liniștită, fără grabă, dar plină de determinare.

„Dacă s-ar putea, aș aduce cu mine și câteva sticluțe de ulei de măsline magic și un tir cu pește proaspăt”, glumește ea.

Ana Bodea va reveni în rolul Alinei în noul sezon al serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ce poartă semnătura Ruxandrei Ion și este produs de Dream Film Production, începând cu joi, 28 august, la Antena 1 și pe AntenaPLAY – cu povești intense, alegeri imposibile și emoții care continuă să surprindă publicul episod după episod.

Foto: Instagram

