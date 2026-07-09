Vara aceasta, fiecare pas spune o poveste: sandalele care transformă orașul într-un podium personal

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Există veri care se măsoară în destinații și veri care se măsoară în momente. În plimbări spontane după apus, în cafenele descoperite pe străduțe ascunse, în întâlniri care încep cu un plan vag și se transformă în amintiri memorabile. Iar în mijlocul tuturor acestor experiențe se află un element esențial al garderobei de sezon: sandalele.

În vara 2025, moda se îndepărtează de regulile rigide și se apropie de expresia personală. Confortul nu mai este negociabil, iar designul trebuie să țină pasul cu ritmul unei zile care începe dimineața și se termină târziu în noapte. Este exact spațiul în care noile colecții de sandale Crocs își găsesc locul, aducând împreună funcționalitatea, atitudinea și versatilitatea.

Miami Collection – minimalism cu energie de vacanță

Puține siluete surprind spiritul verii la fel de bine precum modelele din Miami Collection. Cu un design aerisit, linii curate și o platformă discretă care oferă un plus de înălțime, aceste sandale sunt create pentru femeile care preferă eleganța relaxată.

Disponibile atât în variante cu vârf pătrat, cât și rotunjit, modelele Miami Flip și Miami Jelly Flip oferă acel efect „barely there' pe care îl vedem tot mai des în styling-urile estivale ale influencerilor și editorilor de modă. Varianta Jelly adaugă o notă contemporană prin bareta flexibilă și confortabilă, perfectă pentru zilele călduroase petrecute în oraș sau pe litoral.

Sunt genul de sandale care completează natural o rochie slip din satin, o fustă midi fluidă sau o pereche de pantaloni din in supradimensionați.

Soho Collection – platforma care domină sezonul

Dacă există o tendință care continuă să câștige teren în acest sezon, aceasta este platforma statement. Soho Collection răspunde perfect acestei direcții printr-un design modern, cu înălțime confortabilă și un look urban care funcționează de dimineața până seara.

Fie că vorbim despre Soho Two Strap, Soho Y-Strap sau Soho Sport Sandal, toate modelele sunt construite în jurul unei idei simple: libertatea de mișcare fără compromisuri estetice. Baretele ajustabile permit o potrivire personalizată, iar talpa moale oferă confort pe durata întregii zile.

În plus, posibilitatea de personalizare cu Jibbitz charms transformă fiecare pereche într-o extensie a stilului personal. Într-un moment în care individualitatea este mai importantă decât tendințele trecătoare, acest detaliu devine mai relevant ca niciodată.

Saturday Collection – casual chic pentru fiecare weekend

Weekendurile de vară vin cu propriul lor dress code: relaxat, dar atent construit. Saturday Collection se integrează perfect în această estetică prin designul cu două barete și catarame, reinterpretat într-o manieră contemporană.

Modelele Saturday Platform și Saturday Platform Dipped Buckle adaugă un plus de rafinament prin detalii metalice și o platformă ușor de purtat, în timp ce talpa din spumă Croslite™ asigură confortul care a consacrat brandul.

Asociate cu denim larg, seturi coordonate din bumbac sau rochii vaporoase, aceste sandale demonstrează că stilul effortless este, de fapt, o artă bine stăpânită.

Brooklyn Knot – feminitate reinterpretată

Pentru momentele în care ținutele cer puțină înălțime, dar nu și sacrificiul confortului, Brooklyn Knot propune o alternativă modernă la sandalele clasice cu platformă.

Detaliul tip nod adaugă un accent sofisticat, iar tehnologia LiteRide oferă susținere pe parcursul întregii zile. Rezultatul este o siluetă care poate însoți la fel de bine o ținută office de vară, cât și un look destinat unei seri în oraș.

Caged – noua expresie a stilului urban

Dincolo de universul sandalelor, un alt model atrage atenția în acest sezon: silueta Caged. Inspirată de estetica utilitară și de influențele contemporane ale modei stradale, aceasta aduce o perspectivă nouă asupra încălțămintei de vară.

Designul său distinct, definit de structura grafică și aspectul arhitectural, transformă orice apariție într-o declarație de stil. Este modelul care completează perfect garderoba celor care își doresc să experimenteze și să combine elemente sport, fashion și lifestyle într-un mod autentic.

Într-un peisaj în care granițele dintre confort și design devin tot mai difuze, Caged confirmă faptul că încălțămintea poate fi simultan practică și memorabilă.

Vara în care orașul devine podium

Nu este vorba despre a face o intrare spectaculoasă. Este vorba despre ceea ce se întâmplă după aceea. Despre momentele în care o stradă obișnuită pare desprinsă dintr-un film, iar drumul cel mai scurt devine cea mai frumoasă parte a zilei.

În această vară, sandalele nu sunt doar un accesoriu funcțional, ci o extensie a personalității. Iar colecțiile Crocs demonstrează că stilul autentic începe întotdeauna cu sentimentul de confort.

Descoperă noile colecții în magazinele Crocs și pe www.crocs.ro.

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