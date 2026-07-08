OPTIblu aduce în România lentilele de contact iWear, create pentru confort și libertate

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OPTIblu lansează în România iWear, brandul propriu de lentile de contact dezvoltat de EssilorLuxottica, lider global în designul, producția și distribuția de lentile oftalmologice, rame, ochelari de soare și ochelari de vedere. Noua gamă vine cu o promisiune simplă: lentile de contact ușor de ales, ușor de folosit și potrivite pentru ritmul zilnic. iWear se adresează persoanelor care își doresc claritate vizuală, confort pe durata zilei și mai multă libertate în activitățile obișnuite.

Lentilele de contact pot fi o soluție practică pentru cei care vor o alternativă la ochelari sau pentru cei care preferă să combine cele două opțiuni, în funcție de program și de activități. Ele pot fi utile la birou, în timpul liber, la sport sau în zilele aglomerate, atunci când libertatea de mișcare contează mai mult.

Prin lansarea iWear, OPTIblu completează oferta de soluții pentru îngrijirea vederii cu un brand modern, accesibil și funcțional. Produsele sunt disponibile exclusiv în rețeaua proprie de magazine și beneficiază de expertiza EssilorLuxottica, unul dintre cei mai importanți jucători globali din domeniul îngrijirii vederii.

Gama iWear disponibilă în România include lentile zilnice în cutii de 30 de bucăți: iWear Activ, iWear Slim și iWear Flex. Fiecare variantă are beneficii clare și răspunde unor nevoi diferite. Lentile de contact iWear – Confort fara compromisuri – Blog OPTIblu

iWear Activ este recomandată persoanelor cu miopie și hipermetropie. Lentilele oferă confort pe toată durata zilei, aplicare și îndepărtare ușoară, transmisibilitate ridicată a oxigenului și protecție UV. Această variantă este potrivită pentru purtare zilnică și pentru persoane cu un program activ.

iWear Slim pune accent pe confort și sustenabilitate. Ambalajul este subțire și fabricat din plastic reciclat, iar tehnologia Smart Touch ajută la o manipulare igienică. De asemenea, produsul este ușor de folosit și răspunde nevoii de soluții practice, cu un design mai atent la impactul asupra mediului.

iWear Flex este concepută pentru purtare comodă de dimineața până seara. Lentilele oferă aplicare rapidă și curată, confort pe parcursul zilei și o experiență simplă de utilizare. Această variantă se potrivește persoanelor care au nevoie de claritate și confort vizual pe durata întregii zile.

La OPTIblu, oamenii pot beneficia de consultații de specialitate și de recomandări din partea profesioniștilor. Alegerea lentilelor de contact poate deveni astfel mai simplă și mai potrivită nevoilor individuale.

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2026, OPTIblu derulează o promoție 1+1 pentru iWear. La fiecare cutie cumpărată, este oferită încă una identică. Promoția poate fi o ocazie bună pentru cei care folosesc deja lentile de contact, dar și pentru cei care vor să încerce această opțiune pentru prima dată.

iWear aduce împreună confortul, libertatea și accesibilitatea, într-o gamă creată pentru viața de zi cu zi. Prin această lansare, OPTIblu continuă să ofere soluții moderne pentru îngrijirea vederii, susținute de expertiza EssilorLuxottica.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online www.optiblu.ro și www.optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: OIG

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