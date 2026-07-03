Cât costă o experiență completă la NIBIRU? Între 100 și 150 RON de persoană pentru o seară care reunește zeci de experiențe

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  . Actualizat 03.07.2026, 16:27,  de  Advertorial
Cât costă o experiență completă la NIBIRU? Între 100 și 150 RON de persoană pentru o seară care reunește zeci de experiențe

În ultimii ani, o seară petrecută pe litoral a însemnat, de cele mai multe ori, mai multe opriri: un restaurant, un concert, o atracție, poate un club. Fiecare experiență presupune un alt bilet, un alt drum și un alt cost.

NIBIRU propune un model diferit. În loc să distribuie divertismentul în mai multe locuri, reunește gastronomia, concertele, spectacolele, activitățile și festivalurile într-un singur spațiu. Din această perspectivă, un buget orientativ de 100–150 RON de persoană poate acoperi o experiență completă pe Promenada NIBIRU, adaptată fiecărui stil de petrecere a timpului liber.

Startul experiențelor de vară în NIBIRU

Între 8 și 12 iulie, Beach, Please! deschide sezonul cu cinci zile dedicate muzicii urbane, trap și hip-hop, oferind primul contact cu energia noii destinații estivale. Din 16 iulie, NIBIRU intră în programul zilnic și rămâne deschis timp de 46 de zile consecutive, până pe 30 august, între orele 18:00 și 03:00.

Cum se construiește un buget de 100–150 RON de persoană

Un buget orientativ de 100–150 RON de persoană este suficient pentru ca un vizitator să petreacă o seară completă pe Promenada NIBIRU.

Experiența poate începe cu accesul cumpărat online, care oferă unul dintre principalele avantaje ale proiectului: 25 RON se transformă într-un voucher pentru băuturi, utilizabil în locație. Practic, valoarea accesului revine vizitatorului sub forma consumului.

La acesta se poate adăuga o masă sau street food, unde costul mediu este de aproximativ 50 RON, o băutură suplimentară și, pentru cei care își doresc experiențe în plus, acces la Hype Play, unde jocurile arcade și experiențele VR funcționează pe bază de tokenuri, sau un spectacol de stand-up comedy la The Fool, unde biletele încep de la 9,9 RON pentru o reprezentație, iar show-urile speciale ajung până la 49,99 RON. Valoarea este orientativă și poate varia în funcție de restaurantul și experiențele alese.

Ce primești odată ce ai intrat pe Promenadă

O parte importantă din valoarea experienței NIBIRU este deja inclusă odată cu accesul pe Promenadă. În fiecare seară au loc concerte live pe NIBIRU Center Stage, spectacole cu acrobați, dansatori, artiști stradali și caricaturiști, producții artistice și momente de animație care se desfășoară continuu pe întreaga promenadă.

Vizitatorii pot explora roata panoramică NIBIRU, tiroliana, Roller Ring, Muzeul Planetelor, instalația imersivă MINA, TaranTerra, expoziția de reptile, terenul de baschet, internet café-ul dedicat gamingului și zonele de relaxare amenajate de-a lungul traseului. Toate acestea fac parte din același spațiu construit pentru ca o seară să poată fi petrecută fără deplasări între mai multe locații.

Promenada reunește, în același timp, peste 30 de restaurante, cafenele și baruri, astfel încât experiențele culinare devin parte din parcursul serii, alături de spectacole și concerte.

Festivalurile verii

Calendarul NIBIRU este construit în jurul unor festivaluri și formate tematice care acoperă gusturi foarte diferite. Printre cele mai importante se află GALAXIA, NEBULA X, K-Pop Days, Rock Days, Stardust, Retrograde și Porc Fest.

GALAXIA – 17–19 iulie. Un festival amplu, cu energie puternică, care reunește muzica latino, pop și muzica electronică într-o singură experiență de vară. Lineup-ul îi include pe Ozuna, DJ Snake, Farruko, Nicky Jam, Timmy Trumpet, HUGEL, INNA, Olly Alexander (Years and Years), MOJOO, Salvatore Ganacci, Clean Bandit, GORDO și Lucenzo.

NEBULA X – 23–26 iulie. Un festival de club culture, centrat pe muzica electronică și pe atmosfera scenei de rave. Lineup-ul îi include pe Charlotte de Witte, Black Coffee, John Summit, Shimza, Stoffela, Mahony, Marco Carola și The Martinez Brothers.

K-Pop Days – 1–2 august. Un festival construit în jurul comunității fanilor K-pop, care beneficiază de un spațiu dedicat în sezonul NIBIRU. Lineup-ul îi include pe Taemin, Jeon Somi și Xenith.

RETROGRADE – 28–30 august. Un festival inspirat de nostalgia anilor 2000, centrat pe sunetul și energia acelei perioade, cu un lineup care îi include pe Timbaland, Fat Joe, Busta Rhymes, Ja Rule, Keri Hilson și Eve.

La STARDUST, lineup-ul este format din Nana, Haddaway, The Mad Stuntman, Corona, ATC, Garcia și Eric Martin of Technotronic. Evenimentul are loc pe 15 august 2026, la NIBIRU Arena, între orele 18:00 și 03:00.

PORC FEST are loc în weekendul 22–23 august 2026, la NIBIRU Arena. Lineup-ul anunțat îi reunește pe Deliric x Silent Strike, Guess Who, Sami G, Blanco, Ștefan Costea x George Pitariu și Vlad Flueraru pe 22 august, respectiv CTC, El Nino, Maximilian, D.Z.W.S, Lucawts și Tomi Marfa pe 23 august.

Prin diversitatea festivalurilor și a artiștilor invitați, NIBIRU aduce în același loc generații, comunități și stiluri muzicale diferite, transformând vara într-o 

experiență trăită împreună.

O nouă perspectivă asupra unei seri petrecute pe litoral

Diferența adusă de NIBIRU nu constă într-o singură atracție sau într-un singur concert, ci în modul în care acestea funcționează împreună.

În locul unei seri împărțite între mai multe destinații, vizitatorii găsesc într-un singur spațiu gastronomie, concerte live, spectacole, activități pentru familii, sport, tehnologie, shopping, stand-up comedy și festivaluri internaționale.

Din această perspectivă, un buget orientativ de 100–150 RON de persoană poate acoperi o experiență completă, în care accesul cu voucher pentru băuturi, programul artistic inclus, restaurantele și numeroasele activități disponibile pe Promenadă sunt completate, la alegere, de experiențe precum Hype Play, spectacolele The Fool sau evenimentele speciale organizate în NIBIRU Arena.

Prin această abordare, NIBIRU schimbă logica unei ieșiri la mare: experiențele nu mai sunt răspândite în mai multe locuri, ci reunite într-o singură destinație, construită să ofere un program diferit în fiecare seară, pe parcursul celor 46 de zile de funcționare.

Cum repoziționează NIBIRU litoralul românesc

NIBIRU propune o altă perspectivă asupra vacanței pe litoral. În locul unui program fragmentat între mai multe destinații și activități, proiectul reunește într-un singur spațiu divertismentul, gastronomia, shoppingul și evenimentele live.

Promenada, festivalurile, scenele, zonele dedicate familiilor, restaurantele și spațiile comerciale sunt concepute să funcționeze împreună. Din această perspectivă, NIBIRU introduce un nou mod de petrecere a timpului liber pe litoralul românesc, construit în jurul unei experiențe continue, de la prima până la ultima oră a serii.

Prezența unor artiști internaționali și calendarul de evenimente poziționează NIBIRU printre cele mai importante destinații estivale de entertainment din regiune, cu atractivitate pentru publicul din România și din întreaga Europă.

Foto: NIBIRU

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