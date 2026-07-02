De ce „mie nu mi se poate întâmpla” este o strategie riscantă

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  de  ELLE
De ce „mie nu mi se poate întâmpla” este o strategie riscantă

În viața de zi cu zi, mulți dintre noi funcționează pe baza unei idei simple: lucrurile neplăcute li se pot întâmpla doar altora. Acesta este un mecanism psihologic normal, care ne ajută să nu trăim permanent în anxietate. Problema apare atunci când acest mod de gândire devine o regulă după care ne luăm deciziile.

Realitatea este că situațiile neprevăzute nu țin cont de planuri, vârstă sau stil de viață. Pot apărea în cele mai obișnuite momente și pot afecta atât viața personală, cât și stabilitatea financiară. De aceea, abordarea bazată pe „nu mi se poate întâmpla mie' devine, în timp, mai degrabă o vulnerabilitate decât o formă de liniște.

Locuința – spațiul în care ne simțim în siguranță, dar care nu este ferit de riscuri

Casa este locul în care ne simțim cel mai în siguranță, dar tocmai aici apar unele dintre cele mai frecvente situații neprevăzute: avarii la instalații, incendii, furturi sau daune provocate de vecini.

În astfel de contexte, asigurarea locuintei online poate fi o soluție practică pentru a gestiona mai ușor impactul financiar al unor evenimente neplăcute. Faptul că procesul se poate face complet digital, fără drumuri și fără proceduri complicate, face ca protecția locuinței să fie mai accesibilă și mai ușor de integrat în rutina zilnică.

În loc să fie o decizie amânată, asigurarea locuinței devine astfel un pas simplu, făcut în câteva minute, dar cu impact important pe termen lung în momentele dificile.

Cum se schimbă nevoile de protecție în funcție de tipul de viață

Nu toată lumea trăiește în același context însă. Unele persoane lucrează în afara țării, altele administrează afaceri mici sau medii, iar alți oameni își împart timpul între mai multe locuri. Fiecare dintre aceste situații vine cu propriile riscuri și nevoi de protecție.

Pentru antreprenori, de exemplu, stabilitatea businessului poate fi influențată de evenimente imprevizibile care afectează fluxul financiar sau activitatea zilnică. Alegerea unei asigurari IMM te poate ajuta prin gestionarea mai ușoară a unor situații care altfel ar pune presiune pe continuitatea activității. Nu este vorba despre a elimina riscurile, ci despre a avea un sprijin financiar care să ajute businessul să treacă mai ușor peste perioade dificile.

Provocări pentru persoanele străine care vin să lucreze sau să studieze în România

Pentru persoanele străine care vin să locuiască, să muncească sau să studieze în România, asigurarea pentru expati reprezintă o soluție esențială atunci când nu există acoperire prin sistemul public de sănătate sau printr-o poliță locală valabilă. 

În lipsa unei astfel de protecții, accesul la servicii medicale poate implica costuri ridicate și dificultăți administrative, mai ales în situații neprevăzute sau urgente. Acest tip de asigurare oferă acces la consultații medicale, investigații, tratamente și, în funcție de pachetul ales, chiar spitalizare, contribuind la reducerea riscurilor financiare și la o mai bună siguranță pe durata șederii în țară. În același timp, facilitează integrarea într-un sistem medical diferit și oferă liniște în gestionarea eventualelor probleme de sănătate. 

De ce amânăm protecția: între optimism și evitare

Amânarea deciziilor legate de protecție financiară nu ține de lipsa de informare, ci mai degrabă de tendința de a evita scenariile neplăcute. E mai ușor să credem că „nu va fi cazul' decât să ne imaginăm cum ar arăta un moment dificil.

Totuși, realitatea arată că evenimentele neprevăzute nu pot fi controlate. Ceea ce poate fi controlat este modul în care ne pregătim pentru ele. O planificare simplă, făcută la timp, poate reduce semnificativ presiunea din momentele dificile.

Un aspect important al ultimilor ani este modul în care s-a simplificat accesul la asigurări. Procesele care înainte necesitau timp, explicații și intermediere pot fi acum realizate complet online, într-un mod mai clar și mai rapid.

O perspectivă mai realistă asupra siguranței personale

Ideea de control total asupra vieții este, în practică, doar parțial adevărată. Putem influența multe lucruri, dar nu putem elimina complet imprevizibilul. De aceea, o abordare mai echilibrată nu înseamnă teamă, ci pregătire.

A privi protecția financiară ca pe o măsură de sprijin, nu ca pe o reacție la frică, schimbă modul în care luăm decizii. În loc de „mie nu mi se poate întâmpla', perspectiva devine „dacă se întâmplă, știu că am o soluție'.

În final, diferența nu stă în evitarea riscurilor, ci în felul în care alegem să fim pregătiți pentru ele.

Sursa foto: pexels.com

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