Peptide și retinol în aceeași rutină de îngrijire a pielii? Cum stimulezi corect colagenul din ten

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  de  ELLE
Peptide și retinol în aceeași rutină de îngrijire a pielii? Cum stimulezi corect colagenul din ten

Peptidele, colagenul și retinolul sunt trei dintre cele mai folosite ingrediente atunci când vorbim despre fermitate, textură netedă și o rutină anti-aging bine construită. Fiecare are un rol diferit: retinolul susține reînnoirea pielii, peptidele transmit semnale utile pentru aspectul ferm al tenului, iar colagenul este proteina-cheie asociată cu elasticitatea și structura pielii.

Însă pot fi oare peptidele și retinolul folosite împreună? Răspunsul scurt este da, însă contează foarte mult ordinea aplicării, frecvența și cât de bine tolerează pielea ingredientele active. O rutină eficientă nu înseamnă să folosești cât mai multe produse, ci să alegi combinații care lucrează împreună și să le introduci treptat.

De ce contează colagenul pentru ten

Colagenul este, pe scurt, o proteină de susținere. Acesta contribuie la fermitatea, elasticitatea și aspectul neted al pielii, iar colagenul pentru ten ajută pielea să devină mai suplă, mai uniformă și mai rezistentă. 

În mod natural, pielea produce colagen, însă acest proces încetinește treptat odată cu vârsta și poate fi influențat de expunerea la soare, stres, poluare sau lipsa unei rutine consecvente. O cremă cu colagen poate susține hidratarea și confortul pielii la suprafață, dar nu reconstruiește instant colagenul din piele.

Ce sunt peptidele și cum susțin pielea

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi, adică fragmente din proteine precum colagenul, elastina sau keratina. În îngrijirea pielii, ele sunt apreciate pentru că pot acționa ca niște semnalizatori care transmit pielii semnale legate de fermitate, hidratare și susținerea barierei cutanate.

E important de reținut că aceste peptide nu trebuie privite ca o alternativă identică la retinol, ci ca un sprijin. Dacă retinolul este ingredientul care impulsionează reînnoirea pielii, peptidele pot contribui la o rutină mai echilibrată, mai blândă și mai ușor de menținut pe termen lung.

Ce este retinolul și ce proprietăți are

Retinolul este un derivat al vitaminei A, folosit în rutine de îngrijire pentru a combate textura neuniformă, liniile fine, porii vizibili și aspectul tern. Un produs cu retinol ajută la accelerarea procesului de reînnoire celulară și poate contribui la susținerea producției naturale de colagen în piele.

Fiind un ingredient activ, retinolul ar trebui introdus cu atenție, mai ales în cazul tenului sensibil, reactiv sau predispus la uscăciune. Pentru o rutină sigură și adaptată nevoilor pielii, este recomandat un consult dermatologic înainte de utilizare.

Retinol ser sau cremă cu retinol?

Un retinol ser are, de obicei, o textură mai lejeră și poate fi potrivit pentru persoanele care preferă produse mai concentrate. O cremă cu retinol poate fi mai confortabilă pentru tenul uscat sau sensibil, deoarece combină ingredientul activ cu emolienți și agenți hidratanți. Alegerea depinde de toleranța pielii, de textura preferată și de cât de simplă vrei să fie rutina.

Pot fi folosite peptidele și retinolul în aceeași rutină?

Da, peptidele și retinolul pot fi integrate în aceeași rutină, deoarece acționează diferit. Cel din urmă stimulează reînnoirea pielii și susține procesele asociate cu producția de colagen, în timp ce peptidele pot ajuta la menținerea confortului, fermității și barierei cutanate.

Cu toate acestea, combinația trebuie introdusă treptat. Dacă pielea este sensibilă sau nu ai mai folosit retinol, este mai sigur să începi cu acesta de 2 ori pe săptămână seara și să folosești peptidele în restul zilelor sau dimineața. Pe măsură ce pielea se obișnuiește, poți decide dacă le aplici în aceeași seară.

Retinolul poate fi eficient, dar uneori poate provoca uscăciune, descuamare sau senzație de disconfort la început. Peptidele, fiind în general blânde, pot completa rutina prin susținerea pielii și prin a oferi o senzație mai confortabilă. Această combinație este potrivită mai ales pentru o abordare pe termen lung, în care rezultatele se construiesc treptat.

Cum integrezi peptidele și retinolul în rutina zilnică

  • Dimineața: curățare blândă, produs cu peptide, cremă hidratantă și SPF, mai ales dacă folosești retinol seara.
  • Seara: curățare delicată, retinol, apoi cremă hidratantă. Dacă ai piele sensibilă, folosește peptidele dimineața sau în serile fără retinol.
  • Dacă introduci acum retinolul: începe cu el timp de 1-2 ori pe săptămână și folosește peptidele în restul zilelor.
  • Pentru ten sensibil: alege formule blânde, cu concentrații reduse, luând pauză dacă apar iritații persistente.
  • Dacă ai iritații, acnee activă sau urmezi tratamente dermatologice: cere sfatul unui medic dermatolog înainte de a introduce retinolul sau de a crește frecvența aplicării.
  • Pentru pielea obișnuită cu retinol: îl poți aplica împreună cu peptidele în aceeași seară, urmate de cremă hidratantă.

Greșeli frecvente când combini aceste ingrediente

  • Folosești retinol în fiecare seară de la început, fără perioadă de adaptare.
  • Combini retinolul cu prea mulți acizi exfolianți sau ingrediente iritante.
  • Nu aplici protecție solară dimineața.
  • Schimbi prea des produsele și nu acorzi pielii timp să se adapteze.
  • Aștepți rezultate imediate, deși fermitatea și textura pielii se îmbunătățesc gradual.
  • O abordare mai corectă este să nu te uiți doar la un singur ingredient de pe etichetă atunci când alegi un produs. O cremă cu colagen sau un produs cu peptide de colagen trebuie alese și după formulă, textură și modul în care se potrivesc în rutina ta până să le integrezi.

Întrebări frecvente

Pot folosi peptide și retinol în aceeași seară?

Da, dacă pielea ta îl tolerează bine. Dacă ești la început, este mai sigur să folosești peptidele dimineața sau în serile fără acesta.

Ce aplic mai întâi, peptidele sau retinolul?

De regulă, aplică produsul cu textura mai lejeră primul. Dacă ai un ser cu peptide și apoi un retinol ser, le poți aplica în această ordine, urmate de o cremă hidratantă.

Este necesară o cremă cu colagen dacă folosesc retinol?

Nu este obligatorie, dar poate fi utilă. Retinolul susține procesele asociate cu reînnoirea pielii, iar o cremă cu colagen poate completa rutina oferind un efect de netezire și hidratare la suprafață.

Retinolul stimulează colagenul?

Acesta poate contribui la susținerea producției naturale de colagen în piele, atunci când este folosit constant și tolerat bine. Rezultatele apar gradual, de obicei după mai multe săptămâni sau luni.

Pot folosi retinol în fiecare seară?

Nu de la început. Este recomandat să începi cu 1-2 aplicări pe săptămână, apoi să crești frecvența treptat, în funcție de toleranța pielii.

Peptidele sunt potrivite pentru ten sensibil?

În general, peptidele sunt bine tolerate și pot fi potrivite pentru ten sensibil, mai ales când sunt incluse în formule hidratante și blânde. Totuși, orice produs nou ar trebui introdus treptat.

Concluzie

Peptidele și retinolul pot face parte dintr-o rutină eficientă atunci când sunt folosite cu răbdare și atenție la nevoile pielii. Cel din urmă poate contribui la reînnoirea pielii și la susținerea colagenului, iar peptidele completează rutina printr-o abordare mai blândă.

Cea mai bună rutină nu este neapărat cea mai complicată, ci cea pe care o poți urma constant. Începe treptat, observă cum reacționează pielea și nu uita de protecția solară. Așa poți stimula corect colagenul din ten și poți construi o rutină echilibrată, eficientă și ușor de menținut.

Sursa foto: shutterstock.com

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