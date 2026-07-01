Pedichiura de vară: cum îți pregătești și protejezi picioarele tot sezonul

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Pedichiura de vară începe cu mult înainte de prima zi pe plajă. Tocmai când picioarele ies la lumină în sandale, le supui celor mai dure condiții din an: soare, nisip, apă sărată și clor de piscină. Vestea bună e că picioare frumoase la final de sezon nu țin de noroc, ci de câteva reguli simple, aplicate la momentul potrivit — de la pregătirea de dinainte de concediu, la îngrijirea zilnică, până la culoarea care rezistă pe nisip.

Înainte de concediu: pedichiură, dar fără peeling

Cu o zi-două înainte de plecare merită o pedichiură de îngrijire, însă prelucrarea se face doar mecanic, cu capișoane și discuri. Greșeala frecventă e peelingul chimic sau produsele keratolitice fix înainte de mare: ele subțiază stratul protector al pielii, iar o piele proaspăt „dată jos', expusă apoi la soare și sare, se irită și se deshidratează și mai tare. Tot acum unghiile se taie drept, nu rotunjit — rotunjirea colțurilor e cauza numărul unu a unghiilor încarnate, exact ce nu vrei în sezonul sandalelor.

Secretul călcâielor fine: hidratarea de seară

Vara, pielea tălpilor pierde apă accelerat, iar hidratarea zilnică e singurul lucru care ține călcâiele moi. În fiecare seară, după duș, masează o cremă cu uree — ureea hidratează în profunzime și înmoaie pielea îngroșată — completată de pantenol și ceramide, care refac bariera pielii. Pentru pielea foarte uscată, lasă peste noapte un strat mai gros, cu șosete subțiri de bumbac, ca o mască.

Trusa, în funcție de vacanță

Adaptează mini-trusa la tipul de concediu. Pentru picioare umflate de la mers mult, un gel răcoritor desumflă și dă o senzație imediată de prospețime seara. Pentru drumeții și transpirație, o emulsie cu talc reduce umezeala și frecarea din sandale sau bocanci și previne bășicile. Iar bășicile, dacă apar, nu se sparg și nu se înțeapă: se acoperă cu un plasture antiseptic și se lasă să se vindece singure.

După plajă, regula de aur: nu freca nimic

E cea mai încălcată regulă și, paradoxal, cea care strică cel mai mult. După o zi la mare, pielea e deja agresată de nisip (abraziv), soare (deshidratează) și apă sărată (trage apa din piele). Dacă mai treci și piatra ponce peste o piele sensibilizată, o iriți și grăbești crăpăturile. Corect: clătești picioarele de sare cu apă dulce, le usuci blând, inclusiv între degete, și aplici crema gras. Atât — lași pielea să se refacă.

La întoarcere: peeling enzimatic și unghii sănătoase

Abia după concediu vine momentul exfolierii — și nu orice exfoliere, ci una enzimatică, cu enzime din fructe (precum papaina din papaya) care dizolvă fin doar celulele moarte, fără frecare. La unghii, forma e totul: tăiate drept, cu cuticula împinsă blând. Vara crește expunerea la medii umede — piscină, dușuri comune, sală — unde se prind ușor infecțiile fungice, așa că nu umbla desculță și usucă bine între degete după apă. Iar dacă o unghie e deja vizibil schimbată, nu o acoperi cu ojă până nu o evaluează un specialist; acoperirea ascunde problema, nu o rezolvă.

Culoare de vară: o pedichiură spectaculoasă, rapid

Pentru o pedichiură spectaculoasă și rapidă, cea mai simplă cale sunt foliile autoadezive (wrap-uri). Sunt benzi subțiri cu model gata imprimat, care se lipesc direct pe unghie, fără lampă și fără aparatură: ți le poți face singură acasă, în câteva minute, sau la salon, cu un minim de tehnică. Dau acel „gel frumos de vară' cu modele greu de obținut de mână și rezistă foarte bine la apă și soare dacă le sigilezi cu un top coat. Iar dacă preferi culoarea plină, ojele 3-în-1 se aplică într-un singur strat, fără bază și top separat — nuanțe intense de coral, piersică sau prune calde, care arată superb pe pielea bronzată.

Cum ții culoarea intactă pe plajă

Ca pedichiura să reziste tot concediul, contează câteva obiceiuri mici. Prima zi e critică: după ce ai făcut-o, evită apa multă și pantofii strâmți, ca stratul proaspăt să se așeze. Apa de piscină, cu clor, atacă luciul, așa că merită să clătești picioarele cu apă curată după baie. Nu umbla desculță prin casă imediat după — micile lovituri unghie-podea ciobesc culoarea. Iar la oja clasică, un strat subțire de top coat o dată pe săptămână readuce luciul și prelungește culoarea.

Cu pașii de mai sus — pregătire mecanică, hidratare zilnică, grijă după plajă și o culoare care rezistă — picioarele tale trec lejer prin toată vara, de la prima zi pe nisip până la ultima ieșire în sandale.

Foto: Anette Nails

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