Outfit-uri de festival fară dacă și parcă

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Fotografii: Sebastian Galin

Realizatoare: Domnica Mărgescu

Model: Diana Sar.

Machiaj: Victoria Osadci / Endorphin Lab.

Coafură: Georgiana Vasilache/Endorphin Lab.

Asistente styling: Irina Bucur, Mara Ciobanu, Alessia Stoica

Locație: The Edit. Mulțumim pentru sprijin.

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