Outfit-uri de festival fară dacă și parcă

Vara asta, festivalurile sunt scena ta! Lasă-te inspirată de stilul fresh și îndrăzneț al Dianei Sar, dar pune-ți amprenta personală pe fiecare outfit.
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Fotografii: Sebastian Galin
Realizatoare: Domnica Mărgescu
Model: Diana Sar.
Machiaj: Victoria Osadci / Endorphin Lab.
Coafură: Georgiana Vasilache/Endorphin Lab.
Asistente styling: Irina Bucur, Mara Ciobanu, Alessia Stoica
Locație: The Edit. Mulțumim pentru sprijin.
Dacă în urmă cu un deceniu majoritatea nunților erau organizate aproape exclusiv în restaurante din oraș, în ultimii ani preferințele mirilor s-au schimbat vizibil.+ Mai multe