Roborock extinde gama F25 cu noile F25 ACE Combo și F25 ACE Pro

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  . Actualizat 30.06.2026, 16:33,  de  Advertorial
Roborock extinde gama F25 cu noile F25 ACE Combo și F25 ACE Pro

 Roborock anunță disponibilitatea noilor modele din seria F25: Roborock F25 ACE Combo și Roborock F25 ACE Pro, două aspiratoare verticale cordless wet-dry dezvoltate pentru utilizatorii care își doresc o curățenie mai eficientă, mai rapidă și mai ușor de gestionat.

Noua serie F25 aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește performanța de curățare, automatizarea inteligentă și întreținerea de zi cu zi. Deși ambele modele folosesc cele mai noi tehnologii Roborock pentru curățarea umedă și uscată, fiecare produs este gândit pentru un tip diferit de utilizator.

Roborock F25 ACE Combo pune accent pe versatilitate, combinând mai multe aparate de curățenie într-o singură soluție cordless, în timp ce Roborock F25 ACE Pro este modelul dedicat celor care vor performanță maximă pe suprafețe dure și introduce tehnologia exclusivă JetFoaming™.

Roborock F25 ACE Combo: un singur aparat pentru întreaga locuință

Roborock F25 ACE Combo este conceput pentru utilizatorii care își doresc un singur dispozitiv capabil să răspundă tuturor nevoilor de curățenie din locuință. Combinând funcțiile unui aspirator wet-dry, ale unui aspirator vertical și ale unui aspirator de mână, acesta poate fi utilizat pentru curățarea pardoselilor, mobilierului, tapițeriei, scărilor, interiorului autoturismului și a altor zone greu accesibile.

Conceput ca un sistem de curățare 5 în 1, F25 ACE Combo este livrat cu o mini perie motorizată, o perie multi-suprafață și un accesoriu 2 în 1, oferind flexibilitatea de a trece rapid de la o sarcină de curățare la alta, fără a fi nevoie de mai multe aparate.

Pentru curățarea pardoselilor dure, F25 ACE Combo oferă o putere de aspirare de 20.000 Pa, o rolă cu 450 RPM și un design anti-încurcare, capabil să gestioneze eficient praful, lichidele, firele de păr și murdăria obișnuită din locuință.

Un alt avantaj important este sistemul AI Enhanced SlideTech 2.0, care oferă o manevrabilitate mai bună și un control mai natural în timpul utilizării. Datorită roților motorizate adaptive, aspiratorul se mișcă mai ușor înainte și înapoi, reducând efortul depus de utilizator. Funcția este utilă în special pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care vor să curețe întreaga locuință cu mai puțin efort fizic.

F25 ACE Combo beneficiază și de un design îmbunătățit, cu posibilitate de înclinare la 12,5 cm, ceea ce permite curățarea mai ușoară sub mobilierul jos. Astfel, zonele greu accesibile, precum spațiul de sub canapele, paturi sau dulapuri, pot fi curățate fără ca utilizatorul să fie nevoit să mute mobilierul.

Modelul integrează și funcții inteligente precum dozarea automată a detergentului, controlul prin aplicația Roborock și roți motorizate adaptive, care îmbunătățesc manevrabilitatea chiar și atunci când rezervoarele sunt pline.

F25 ACE Combo este gândit pentru o întreținere cât mai simplă. Funcțiile de autocurățare, sistemele inteligente de asistare și designul cordless reduc efortul necesar atât în timpul utilizării, cât și după terminarea curățeniei.

Roborock F25 ACE Pro: performanță premium pentru curățarea pardoselilor

Roborock F25 ACE Pro este modelul dedicat celor care vor performanță maximă pentru curățarea umedă și uscată a pardoselilor dure. Una dintre cele mai importante tehnologii introduse pe Roborock F25 ACE Pro este JetFoaming™. Sistemul transformă doar 1 ml de soluție de curățare în aproximativ 167 de milioane de microbule, generând o spumă densă care aderă mai bine la suprafața podelei și pătrunde mai eficient în murdăria dificilă.

Tehnologia este gândită pentru pete și urme greu de îndepărtat, precum grăsime, lichide lipicioase, pastă de dinți sau reziduuri uscate. Aspiratorul combină aerul cu soluția de curățare și pulverizează spuma prin duza frontală, oferind o curățare mai eficientă decât sistemele convenționale care distribuie doar apă pe podea.

În plus, spuma densă ajută la dizolvarea mai eficientă a petelor și a mirosurilor, ceea ce face din F25 ACE Pro o alegere foarte bună pentru familiile cu animale de companie. Urmele lăsate pe podea, murdăria adusă de afară sau mirosurile persistente pot fi gestionate mai ușor, fără ca utilizatorul să insiste excesiv asupra aceleiași zone.

Roborock F25 ACE Pro oferă o putere de aspirare de 25.000 Pa, o presiune de curățare de 30 N și o rolă care se rotește la 430 RPM, pentru a îndepărta atât praful de zi cu zi, cât și petele persistente sau lichidele vărsate.

Modelul include și o serie de tehnologii inteligente menite să simplifice utilizarea:

  • JawScrapers™ Anti-Tangle System – sistem certificat SGS, cu 0% încurcare a părului și eficiență de peste 90% în îndepărtarea părului de animale. 
  • DirTect™ Smart Sensor – detectează nivelul de murdărie și ajustează automat puterea de aspirare și debitul de apă. 
  • Edge-to-Edge Cleaning – permite curățarea până la 0 mm față de pereți și plinte. 
  • SlideTech™ 2.0 – roți motorizate pentru o manevrare mai ușoară. 
  • FlatReach™ 2.0 – aspiratorul poate fi înclinat complet pentru curățarea sub mobilierul jos, păstrând performanța de aspirare. 
  • Stație de autocurățare – spală rola cu apă fierbinte la 95°C și o usucă folosind aer cald la 95°C, în aproximativ 30 de minute. 
  • Aplicația Roborock – permite personalizarea modurilor de curățare, ajustarea dozării detergentului și controlul de la distanță. 

Potrivit testelor TÜV SÜD, sistemul de autocurățare poate elimina până la 99,99% dintre bacterii, contribuind la o întreținere mai igienică a aparatului.

Două modele pentru nevoi diferite

Prin noile F25 ACE Combo și F25 ACE Pro, Roborock acoperă două categorii diferite de utilizatori.

F25 ACE Combo este soluția mai versatilă, potrivită pentru cei care vor un singur aparat capabil să acopere mai multe scenarii de curățenie, de la podele și mobilier până la scări, tapițerie sau interiorul mașinii.

F25 ACE Pro este alegerea potrivită pentru cei care vor performanță maximă în curățarea umedă și uscată a pardoselilor, cu tehnologii avansate precum JetFoaming™, eficiență ridicată împotriva petelor dificile și o abordare mai bună pentru locuințele în care există animale de companie.

Disponibilitate

Roborock F25 ACE Combo și Roborock F25 ACE PRO sunt disponibile la eMag.

Foto: Roborock

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